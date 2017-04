TRAFFICO AUTOSTRADE A PASQUETTA 2017/ Viabilità rientri: bollino rosso: controesodo (ultime notizie 17 marzo)

Autostrade a Pasquetta, Foto La Presse

AUTOSTRADE A PASQUETTA 2017, RIENTRI BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 APRILE). QUANDO E' MEGLIO PARTIRE PER TORNARE A CASA? - Sono moltissimi gli italiani che hanno deciso di partire per questo weekend lungo di Pasqua. In molti però si staranno domandando quale potrebbe essere il momento perfetto per il rientro a casa e per evitare il traffico sulle autostrade italiane. Sicuramente in molti vorranno godersi il più possibile questi giorni di vacanze anche perché non sono poi molti. La decisione però di partire stasera o domani mattina potrebbe essere controproducente anche perché in moltissimi prenderanno questa decisione. Allora chi vorrà evitare il traffico potrebbe prendere la strada del ritorno già oggi all'ora di pranzo, rinunciando a un pomeriggio di vacanza ma evitando anche il grande stress del traffico che potrebbe poi condizionare il ritorno a lavoro. Per molti già domani infatti sarà il momento di riprendere nuovamente la routine di tutti i giorni. Staremo a vedere quale sarà la decisione della maggior parte degli italiani.

AUTOSTRADE A PASQUETTA 2017, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 APRILE). CODA SULL'A9 COMO-SVIZZERA - Nella notte il sito istituzionale delle autostrade italiane ha ravvisato una situazione un po' particolare con coda sull'A9 Como-Svizzera. Autostrade.it sottolinea come infatti al chilometro 42.3 direzione Svizzera ci sia stata una situazione di traffico tra il Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della Dogana Svizzera. Una situazione che sicuramente non dovrebbe creare grandi problemi durante le prime ore di questa mattina quando tutto dovrebbe essere ripristinato. Di solito queste operazioni infatti non richiedono poi un tempo così lungo per essere eseguite e portate a termine. Per questo non è pensabile che iniziati i disagi nella notte si siano protratti nella mattina. E' una situazione che comunque va controllata con attenzione da chi andrà poi ad attraversare quel tratto. Il portale infatti è aggiornato in tempo reale e continuamente arrivano delle notizie riguardante a tutte le autostrade del nostro paese e dunque anche questa specifica situazione.

© Riproduzione Riservata.