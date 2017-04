AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidenti a Pasquetta (ultime notizie, oggi 18 aprile 2017)

Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 APRILE 2017). PASQUETTA, TAMPONAMENTO A CATENA IN A4 - Nella giornata di ieri purtroppo oltre alle gioie che la Pasquetta ha portato a molti ci sono stati anche i disagi arrivati dalle autostrade italiane. Non si parla purtroppo solo di traffico, ma anche di alcuni incidenti. Gli episodi non sono isolati e diverse situazioni sono state anche allarmanti. Uno di questi è il tamponamento a catena che si è vissuto in A4. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma nel tratto tra Padova ovest e Grisignano di Zocco, direzione Brescia, ci sono stati non pochi problemi. Come riporta PadovaOggi.it la polizia ha sottolineato attorno all'ora di pranzo come ci siano stati diversi problemi nei pressi di Limenella con la polizia che ha rilevato anche forti rallentamenti del traffico. La situazione è stata gestita bene e nella giornata di oggi, martedì 18 aprile 2017, non dovrebbero esserci problemi di sorta.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 APRILE 2017). PASQUETTA, BRUTTO INCIDENTE A FORMIA - Sono iniziati nella mattinata i disagi sulle autostrade italiane nella giornata di Pasquetta. A Formia infatti, attorno alle ore 7.40, come riporta TempoReale.info, si è verificato un brutto scontro tra una Ford Mondeo e una Fiat Punto. Questo ha portato a tre feriti, per fortuna non in modo grave, che sono stati soccorsi dall'arrivo delle ambulanze. Il tutto è accaduto sulla Variante Appia e sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. Ad avere la peggio sono state le due autovetture che sono andate quasi distrutte. Le forze dell'ordine hanno quindi deciso di chiudere per diversi minuti il tratto dove si è verificato l'incidente per permettere agli addetti all'autostrada di sistemare la situazione e quindi ripristinare poi la viabilità. Non ci sarà nessun tipo di problema in questo senso per quanto riguarda l'autostrada in questione anche perché i disagi sono avvenuti ieri molto presto.

© Riproduzione Riservata.