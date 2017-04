BARCA SI SCHIANTA SUGLI SCOGLI/ Rimini, ribaltata dalle raffiche di vento: 2 morti e 2 dispersi

Mare mosso

BARCA SI SCHIANTA SUGLI SCOGLI A RIMINI, RIBALTATA DALLE RAFFICHE DI VENTO: 2 MORTI E 2 DISPERSI -Tragedia a Rimini, dove questo pomeriggio una barca a vela lunga una dozzina di metri è andata ad infrangersi sugli scogli a causa delle forti raffiche di vento che stanno sferzando tutta la provincia. I soccorritori, come riportato da La Repubblica, hanno tratto in salvo 2 persone ma altrettante sarebbero le vittime, mentre altri 2 componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione abbattutasi sugli scogli all'ingresso del porto canale di Rimini risultano disperse. A coordinare le operazioni di salvataggio è la Capitaneria di porto ma sul posto sono presenti anche gli uomini della Guardia Costiera, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118. Da una prima ricostruzione risulta che la barca a vela si sia ribaltata a circa mezzo miglio di distanza dalla costa a causa di una mareggiata che ha colto impreparati i membri dell'equipaggio. A questo punto l'imbarcazione è stata trascinata dalla corrente alla scogliera posta all'altezza del locale Rock Island. In questo momento il mare è molto mosso, con cavalloni alti fino a quattro metri in ragione dei venti che in giornata hanno toccato i 90 km/h.

