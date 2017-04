DIETE POST PASQUA / Nozzolino perderà peso in vista dell'estate? (Pomeriggio 5, oggi 18 aprile 2017)

Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 (Foto da Facebook)

DIETE POST PASQUA, NOZZOLINO OSPITE DI POMERIGGIO 5 (OGGI, 18 APRILE 2017) - Passate le feste gli italiani pensano ormai alla prova costume: le diete post Pasqua sono l'ideale per rimettersi in forma in vista dell'estate. Dopo le abbuffate dei giorni scorsi c'è magari chi ha preso qualche chilo e vuole subito perdere peso per non ritrovarsi impreparato per le vacanze alle porte. Le tipologie di diete sono tante e bisogna fare attenzione al 'fai da te' che potrebbe mettere a rischio la salute. Di diete post Pasqua si parlerà oggi a Pomeriggio 5, la trasmissione condotta ogni giorno da Barbara D'Urso su Canale 5. La presentatrice non è nuova a questo tipo di argomento: spesso infatti propone al pubblico servizi su come dimagrire e su come restare in forma. Nello studio di Canale 5 sono spesso ospiti fissi alcuni volti ormai noti ai telespettatori, come Francesco Saverio Nozzolino, divenuto famoso per aver partecipato al programma Ciao Darwin. Nozzolino è un ragazzo "di peso" e spesso partecipa a Pomeriggio 5 senza vergognarsi dei suoi chili di troppo: si presenta spesso in abiti attillati che mostrano tutte le sue forme. Anche oggi il giovane sarà uno dei protagonisti del salotto di Barbara D'Urso dove la conduttrice modererà il dibattito sulle diete post Pasqua.

Un dietologo spesso ospite del programma di Canale 5 è il professor Nicola Sorrentino che negli anni ha proposto alcune diete proprio per dimagrire e c'è chi ha deciso di affidarsi alle sue cure per perdere peso. Nei mesi scorsi Pomeriggio 5 ha raccontato la storia di Egidio, un ragazzo di 200 kg deciso a perderne almeno la metà proprio seguendo le indicazioni del professor Sorrentino. Chissà se il giovane ce la farà a dimagrire con le diete post Pasqua e se anche Nozzolino vorrà mettersi alla prova per perdere peso.

© Riproduzione Riservata.