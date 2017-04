IGOR VACLAVIK/ Caccia al killer di Budrio: per la paura vuoti musei e agriturismi (ultime notizie)

Igor Vaclavik (da Chi l'ha visto?)

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: PER LA PAURA VUOTI MUSEI E AGRITURISMI (17 APRILE 2017) - La caccia a Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, ha svuotato musei e agriturismi di Ferrara, Bologna e Ravenna. Solo tre persone, ad esempio, erano entrate nel museo delle Valli a Campotto fino alla metà del pomeriggio di sabato. Questa zona ha ricevuto il bollino di "zona rossa" da quando si cerca il killer di Budrio. Una zona che attrae turisti è stata svuotata, dunque, durante il ponte pasquale per la paura della caccia al fuggitivo: anche agriturismi e ristoranti, non solo i musei, hanno risentito delle notizie di cronaca. «Alcuni hanno usato delle scuse, altre famiglie hanno proprio detto la verità: "Abbiamo i bambini e in quella zona per adesso preferiamo non venire"», ha raccontato Daniela Trentini, dell'agriturismo Val Campotto, a la Repubblica. Il museo delle Valli, invece, per motivi di sicurezza vieta ancora l'accesso nell'area naturalistica protetta. In settimana ha dovuto annullare le escursioni in bici, a piedi e in barca per oltre cinquanta persone, tra cui anche alcune scolaresche. Sabato la riapertura, ma non è stata proprio un successo.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: CHI LO AIUTA? (17 APRILE 2017) - Gli uomini dei reparti speciali continuano a battere a tappeto e senza sosta la zona rossa tra il Ferrarese e il Bolognese alla ricerca di Norbert Feher, alias Igor Vaclavik. Non viene trascurata l'ipotesi che il killer di Budrio riesca a restare nascosto con l'aiuto di qualcuno e, infatti, vengono monitorate per questo le sue conoscenze, anche femminili, oltre le utenze telefoniche. Qualcuno potrebbe avergli dato bende e cerotti per fargli curare le ferite riportate una settimana prima nella tragica colluttazione con il barista di Budrio. Ne è convinto il cappellano del carcere di Ferrara, don Antonio Bentivoglio, che lo battezzò Norbert con il nome di Ezechiele e che nei giorni scorsi lo ha invitato a costituirsi. «C'è chi lo ha aiutato e continua ad aiutarlo», ha dichiarato convinto a "Chi l'ha visto?". Per gli abitanti della zona la vita quotidiana è diventata difficile: come riportato da Il Mattino, chi vive in punti isolati c'è, ad esempio, chi ha cominciato a lasciare fuori casa cibo e bevande per evitare di ritrovarsi faccia a faccia con Igor Vaclavik tra le mura domestiche.

