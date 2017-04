INCIDENTE STRADALE / Foggia: auto contro muro, donna morta e due feriti (Ultime notizie oggi, 18 aprile 2017)

Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE FOGGIA: AUTO CONTRO MURO, MORTA 86ENNE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 APRILE 2017) - Al rientro dalla Pasquetta si è verificato un incidente stradale mortale in provincia di Foggia. Una donna di 86 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riportato da La Repubblica, ieri sera: stavano viaggiando sulla strada provinciale tra Ascoli Satriano e Foggia quando l'auto è sbandato ed è andata a sbattere contro un muro. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le persone che erano rimaste incastrate nelle lamiere dell'auto. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Per la donna di 86 anni non c'è stato nulla da fare: è morta nell'impatto della macchina contro il muro e i medici del 118 ne hanno constatato il decesso. Le altre due persone che erano a bordo dell'automobile sono state trasportate al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti in gravi condizioni.

Un altro incidente stradale mortale, sempre in provincia di Foggia, era avvenuto la sera del giorno di Pasqua. In quel caso a perdere la vita era stato un giovane di 29 anni: il ragazzo si è scontrato frontalmente sulla provinciale 95 bis tra Cerignola e Canosa di Puglia. A tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade e autostrade si consiglia sempre massima prudenza alla guida proprio per evitare possibili incidenti.

