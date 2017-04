LA LEZIONE DEI RAGAZZI DOWN A NOI/ Video, "dateci una possibilità"

Down Dadi

RAGAZZI DOWN DADI, IL VIDEO COMMUOVE IL WEB:"AIUTACI A NON AVERE PIÙ BISOGNO DI TE" - Sono chiamati ragazzi down, ma più che "andare giù" basta guardarli negli occhi per sentirsi aprire il cuore. Comunicano tenerezza, mai pena. Hanno sguardi intelligenti, non spenti. E fame di vita, di "vite vere", come le ha definite la cooperativa sociale che fa riferimento all'associazione Down Dadi. Ed è loro il video che in queste ore sta diventando virale sul web, rilanciato anche da Il Corriere del Veneto, in cui i ragazzi che vengono aiutati quotidianamente dall'associazione si alternano l'uno con l'altro chiedendo una mano a chi è stato più fortunato di loro, per non dover "pesare" sulla società in futuro:"Ci impegniamo e lavoriamo ogni giorno per imparare ad essere sempre più autonomi, per non dovere dipendere da nessuno. Vogliamo costruirci una nostra vita, riuscire a cavarcela da soli, ciascuno con le proprie possibilità. Non ci serve qualcuno che ci prepari da mangiare, ma qualcuno che ci insegni a cucinare. Non ci serve qualcuno che ci porti in giro, ma qualcuno che ci insegni a spostarci da soli, a muoverci per la città. Non ci serve qualcuno che ci regali una casa, ci basta una possibilità per avere un lavoro e pagarcela da soli. Per tutto questo oggi ci serve il tuo aiuto: abbiamo ancora molto da imparare, ma il nostro obiettivo, un giorno, è non avere più bisogno di te. E allora vorrà dire che ce l'avremo fatta...". Clicca qui per il video dei ragazzi Down Dadi e qui per le informazioni su come aiutarli!

