LETTERA DAL CARCERE/ Guido, ergastolano: figlia mia, perdonami, possiamo resuscitare

Pasqua è una storia per me iniziata anni fa. Come tanti bambini ero molto tranquillo, mio papà e mia mamma mi hanno sempre saputo trasmettere il loro amore. Poi si cresce, si inizia ad affrontare i primi problemi: i figli non sono tutti uguali, alcuni hanno più difficoltà, più problemi, un contatto diverso con la vita, quindi inevitabilmente i genitori cercano di aiutare questi, pensando che il più tranquillo non ha difficoltà. È un errore che ho fatto io da bambino, che ripeto con mia figlia oggi: non ho saputo chiedere aiuto, non l'ho fatto per orgoglio, mi sono chiuso in me stesso pensando che il mio papà e la mia mamma volessero più bene ai miei fratelli. Mia zia Palma cercava di insegnarmi l'amore di Gesù: trascorrevo molto tempo con lei, aveva la mia stessa passione per la natura. La perdita di mia zia, del mio papà, di mio fratello sono stati il mio buio: mi hanno portato a pensare che il male si fosse impossessato di me. Seguire quel male mi permetteva di non pensare al dolore che provavo, non vivere i ricordi belli che mi avevano lasciato. Non ho più permesso a nessuno di entrare nella mia vita, nel mio modo di affrontare la vita, nel mio male: ero diventato un uomo senza più sentimenti, senz'anima, pensavo che il male era nato con me.

Il mio modo di guardare alla vita mi aveva portato ad affrontare scelte che per tanti erano difficili, per me semplicissime. Di quarantaquattro anni, sedici ne ho trascorsi in carcere: sono un ergastolano. Perché sono un ergastolano? Per il semplice motivo che non ho mai pensato alla mia condanna negli ultimi quindici anni. Ricordo il viso di quando la prima volta mia mamma mi è venuta a trovare in carcere, quella sua prima frase: "Queste persone che parlano di te sul giornale ti conoscono?". Il mio tenere ancora tutti lontano non mi ha mai permesso di farmi conoscere completamente dalla mia famiglia, ancora una volta non sono stato capace di chiedere aiuto a mia mamma, la donna che come mi dice don Marco mi conosce da nove mesi prima di tutti.

I miei primi tredici anni di detenzione sono stati molto difficili, non è stato facile per chi mi voleva bene starmi vicino. Il mio proteggermi da questo luogo non mi ha nemmeno permesso di accorgermi che mia figlia aveva le mie stesse difficoltà, aveva bisogno del suo papà. Ero preso dal mio sentirmi vittima, senza capire che la prima vera vittima del mio passato è proprio lei: mia figlia! Arrivato in carcere a Padova, ho incontrato persone diverse, modi di guardare diversi. Quello che ero un tempo non mi permetteva di guardare l'altro con fiducia: la fiducia, poi, nel mio mondo non aveva nessun senso. Ho iniziato a lavorare: lo facevo per quasi tutto il giorno, ero convinto che in quel modo stessi iniziando a trovare il mio posto nel mondo, nel mondo da dove continuamente scappavo. In quel luogo stavo imparando a dare fiducia alle persone, all'uomo, credevo che il mio servizio per gli altri potesse ripagare in parte quello che avevo rubato.

Poi mi è sempre capitato che nella mia vita succeda qualcosa che mi ributta nuovamente il mio passato in faccia, che mi ricorda chi sono stato: vengo tradito dalle stesse persone a cui ho dato quella fiducia che non ho mai avuto! È stato un brevissimo periodo buio, un mio piccolo venerdì santo, dal quale sono riuscito a capire che in effetti non ero stato tradito, ma semplicemente ero stato scelto da quel Qualcuno che mi amava esattamente per quello che ero, non per quello che sognava io diventassi. La mia vera Pasqua è iniziata lì, ancora col sedere per terra: ho iniziato un cammino fatto di vera bellezza, quella bellezza dalla quale mi lascio giudicare perché non giudica come facciamo noi umani. Mi rendo conto di alcune parole che il mio amico don Marco ripete molto spesso: "Il vero miracolo non è credere alla resurrezione dei morti ma a quella dei viventi". Adesso riesco a capire perché la mia mamma piange quando viene a trovarmi, nonostante le ripeta che deve piangere per i suoi morti, non per i suoi vivi.

All'inizio non capivo tutto questo. Giovedì scorso, nella chiesa del nostro carcere, stavamo cantando il mio santo preferito, nel quale si dice: "Canto la mia vita, Signore, un canto imparato da te". Il mio triduo pasquale è riconoscere nella mia vita la presenza di questo tipo strano, Gesù. Strano perché ha avuto la pazienza di aspettarmi per quarantatré anni prima che andassi da Lui. Strano perché qualche giorno fa — era l'anniversario di papà, morto ammazzato — ha pregato con me, perché la morte di papà fosse la mia rinascita. Strano perché oggi mi ha ridato tantissimi ricordi dei miei cari e quindi mi permette di tenerli in vita, di farli conoscere a tanti che non hanno avuto questa occasione, di non farli morire come un tempo sognavo. Strano perché mi ha fatto capire che il tradimento di qualche amico qui dentro non era un Suo dispetto ma la sua strategia per portarmi veramente a Lui. Il Giovedì santo, poco prima dell'inizio della messa, mi hanno chiesto di sedermi in prima fila in chiesa: non capivo il perché. Dopo l'omelia mi è stato chiesto di togliermi le scarpe, le calze: mi sono sentito a disagio nel vedere che Gesù, nascosto in quel farabutto di don Marco, mi lavava i piedi. I piedi, poi: la parte più sporca della mia persona. Gesù si è inginocchiato di fronte a me, ha lavato, asciugato, accarezzato, baciato i piedi. Avrei voluto stringere forte il mio prete e dargli un bacio per quello che mi aveva appena fatto: non mi era mai capitato di sentirmi un apostolo! Non si era servito di me, mi aveva servito: ho capito dove si assiste allo spettacolo bellissimo che è la resurrezione dei vivi. Che le persone non ci deludono: più semplicemente bisogna amarle per far capire loro che l'altro va guardato dal basso in alto.

Da ragazzo ho tradito la famiglia dimenticando la bellezza che mi avevano insegnato. Ho pensato che la morte dei miei cari fosse il male: quello era solo il dolore. La morte era quella che io avevo dentro. In questa Settimana Santa ho iniziato ad assistere alla resurrezione di me stesso. E guardando questo spettacolo provo tantissimo dolore quando penso a mia figlia: sento di averle tolto la sua età, il suo papà. Capisco che il mio scappare non le ha permesso di vivermi. Ho iniziato a pregare che un giorno possa riuscire a perdonare il papà: "Ti chiedo scusa: ero morto e non mi rendevo nemmeno conto". Risusciteremo.

Giovedì mi hanno lavato i piedi, venerdì mi sono messo in fila per baciare la croce. In mezzo alla sofferenza, ho trovato dei cirenei: quanto mi piace quella figura. I miei si chiamano don Matteo, Marco più tanti nomi anonimi che tengo in silenzio nel mio cuore. Per tutto sabato ho pensato e atteso la Pasqua. E' la prima volta che penso ad una cosa a cui non avevo mai pensato: che il Crocifisso sia morto per aiutarmi a risorgere dal male. Sono senza parole.

Guido, ergastolano

(Parrocchia del carcere "Due Palazzi" di Padova)

