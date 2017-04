LITE IN SALA PARTO/ Muore una bambina in attesa di cesareo: ecco perché

Ospedale

LITE IN SALA PARTO, MEDICI TEMPOREGGIANO SU DOVE OPERARE: MUORE UNA BAMBINA IN ATTESA DI CESAREO - Un litigio tra due medici per l'assegnazione di una sala operatoria potrebbe essere costato la vita ad una bambina, rimasta strozzata dal cordone ombelicale per via del ritardo nel parto cesareo. Ad esserne convinta è la Procura di Bari che, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha notificato ad 8 persone- fra medici e infermieri - l'avviso di fine indagine.

I fatti risalirebbero a circa un anno fa, quando la partoriente Marta Brandi, 37 anni, venne trasferita nel blocco operatorio per essere sottoposta al cesareo. La sala operatoria in cui avrebbe dovuto avvenire il parto, però, risultava occupata da altri 2 cesarei programmati. Da qui la decisione di portare la donna in chirurgia generale, dove ha origine l'alterco tra medici.

Secondo la tesi della procura barese, infatti, i medici del reparto oppongono il loro rifiuto all'intervento nella loro sala operatoria per dare priorità ad un'appendicectomia, che sarà eseguita soltanto 3 ore più tardi. Secondo l'accusa, i medici del reparto di Chirugia Generale avrebbero negato l'accesso alla loro sala operatoria poiché contrari al fatto che altri vi intervengano, ma a loro difesa sostengono di non essere stati informati dai loro colleghi dell'urgenza del caso.

