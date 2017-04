Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 18 aprile: i numeri vincenti! (conc 46/2017, martedì)

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 18 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E... - Finite le vacanze pasquali, Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano in pista per darci tutti i numeri vincenti di questa nuova estrazione. Nell'ultimo appuntamento sono state diverse le vincite significative, per la gioia di molteplici giocatori. In particolare, il Lotto ha premiato un fortunello di Napoli, che ha realizzato terno e tre ambi sulla Ruota partenopea. Il bottino è stato di 25 mila euro. Secondo posto sempre per Napoli, dove un vincitore ha centrato 22.500 euro in premio. Terzo posto sul podio invece per Sassari, che conquista 23.500 euro grazie alla vincita di un appassionato. Il 10eLotto premia invece il Nord Italia, fermandosi in Lombardia per il primo premio. Circa 32 mila euro sono stati infatti conquistati da un fortunello di Paullo, che ha realizzato la vincita grazie alla modalità frequente. In festa anche la provincia di Frosinone: è di Ceccano il vincitore che ha realizzato più di 26 mila euro. A Reggio Emilia, Lecco e Bologna finiscono invece tre vincite gemelle da più di 21 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 APRILE 2017): LA SMORFIA - I numeri vincenti del Lotto stanno per rivelarci i vincitori dell'estrazione di oggi. All'orizzonte abbiamo tuttavia un nuovo concorso a cui pensare, senza fermarci un solo momento. Ovviamente i giocatori che hanno conquistato le quote in palio vorranno festeggiare, ma è meglio concedersi solo pochi minuti, per poi lanciarsi già verso la prossima giocata. L'euforia o la tristezza - a seconda dei casi - potrebbe compromettere anche la scelta dei numeri da giocare. In questo caso la nostra Rubrica è pronta a fare il lavoro al posto vostro: abbiamo scelto anche oggi per voi una news da interpretare. Il lavoro maggiore ovviamente spetterà alla smorfia napoletana, nostra fedele complice. Voliamo fino in Finlandia, per conoscere la creatività di Juha van Ingen, autore della Gif più lunga in tutto il mondo. Composta da oltre 48 mila immagini, rappresenta una vera e propria opera artistica che ha voluto sfidare il tempo. La Gif concluderà infatti il suo giro completo solo fra mille anni. L'intento dell'artista è di dimostrare come l'immagine animata possa compiere il suo lavoro anche oltre il tempo limite previsto, che di solito si aggira attorno a pochi minuti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'immagine, 27, l'animazione, 17, l'artista, 78, l'arte, 43, l'eternità, 90. Come Numero Oro per coloro che vogliono tentare la sorte al 10eLotto scegliamo invece la durata, 26.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 APRILE 2017): LE QUOTE - L'ultimo appuntamento del SuperEnalotto non ci ha premiati con l'estrazione del Jackpot. Un evento a cui diversi appassionati sono ormai abituati, mentre altri sono riusciti a realizzare le quote minori. In qualche caso si è trattata di una vincita più che soddisfacente, come dimostrano gli oltre 765 mila euro realizzati da un fortunello. Sei vincitori hanno invece centrato quasi 40 mila euro grazie al 4+, mentre il 5 si ferma al terzo posto della classifica delle vincite. Il premio di oltre 30 mila euro è finito a 9 giocatori. 752 sono stati invece gli appassionati a indovinare il 4, che ha messo in palio un premio da più di 397 euro. 174 tagliandi vincenti hanno registrato i 2.905 euro del 3+, mentre 29.705 appassionati hanno centrato il 3 da 29,05 euro. Infine 5,27 euro per i 497.310 giocatori che hanno realizzato il 2. Il premio da 100 euro abbinato al 2+ è stato conquistato invece da 3.081 giocatori, mentre 20.241 appassionati hanno ottenuto 10 euro a testa grazie all'1+. Ultimo della lista lo 0+: 5 euro a ciascuno dei 44.193 giocatori.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (18 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il Jackpot del SuperEnalotto tornerà ad osservare i giocatori ed appassionati nel concorso di questa sera. Per ora il montepremi ha voluto nascondersi allo sguardo di tutti gli aspiranti vincitori, ma non è ancora detta l'ultima parola. Parliamo quindi di come spendere il nostro bottino, una proposta che rimarrà comunque valida anche per i prossimi appuntamenti con il gioco Sisal. KickStarter ci parla oggi di foto e controllo da remoto, grazie all'innovativa Spark Camera Remote. La soluzione più semplice per avere il massimo del controllo sul nostro dispositivo, grazie ad una forte capacità di adattarsi a qualsiasi situazione. Gli appassionati di fotografia potranno quindi immortalare qualsiasi soggetto: stelle, un gruppo di amici, un'esposizione particolarmente difficile. E questo sia che si voglia utilizzare il proprio smartphone oppure no. Spark unisce infatti la velocità degli infrarossi con l'affidabilità di un dispositivo di tipo tradizionale, senza dimenticare la funzionalità del controllo grazie all'app presente sul nostro smartphone. Vi abbiamo convinti? 31 giorni di tempo per decidere, intanto scopriamo i numeri vincenti di oggi: stanno arrivando!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.