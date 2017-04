Omicidio su Facebook/ Ohio, delitto live video: caccia a Steven Stephens, interviene anche l'Fbi

Omicidio Cleveland, identikit Steve Stephens (YouTube)

OMICIDIO IN DIRETTA VIDEO IN OHIO, DELITTO LIVE SU FACEBOOK: CACCIA A STEVEN STEPHENS, INTERVIENE ANCHE L'FBI - Si è ampliata la caccia a Steve Stephens, un afroamericano che ha ucciso un 74enne a Cleveland, in Ohio, e ha postato il video del delitto iive su Facebook. In realtà si è poi appreso che la pubblicazione del video è avvenuta dopo la registrazione dello stesso, ma si tratta di un dettaglio che non rende affatto meno orrendo tale delitto. Il capo della polizia ha intanto messo in allerta la comunità, perché l'uomo che ha ucciso per strada Robert Goodwin Sr. potrebbe aver commesso altri delitti. Lo ha confessato l'assassino in un altro video pubblicato. Per questo motivo alla sua caccia si è aggiunta l'Fbi. Le autorità, che ritengono armato e pericoloso il fuggitivo, hanno fissato una ricompensa di 50mila dollari per chi fornisce loro informazioni utili. Al momento però non ci sono certezze sull'esistenza di altre vittime: lo ha precisato il capo della polizia Calvin Williams in conferenza stampa. Poi ha invitato i cittadini a rivolgersi alle autorità per qualsiasi tipo di segnalazione.

OMICIDIO IN DIRETTA VIDEO IN OHIO, DELITTO LIVE SU FACEBOOK: PARLA IL SINDACO DI CLEVELAND - Nessun commento da parte di Beech Brook, l'agenzia per la salute comportamentale che offre servizi di salute mentale ai bambini, affido e adozione, oltre che programmi per i ragazzi a rischio. La struttura ha preferito non commentare l'efferato omicidio commesso da Steve Stephens, che tra l'altro durante la registrazione video del delitto ha mostrato il suo badge. Il sindaco di Cleveland, Frank Jackson, ha rivolto pubblicamente un appello all'uomo in fuga, sollecitandolo a non fare del male a nessun altro e a consegnarsi alle autorità. «Qualsiasi problema (Stephens) stia vivendo possiamo parlarne». Nel video dell'omicidio si vede Steve Stephens che in auto dice di voler trovare qualcuno da uccidere. Individua un anziano e scende dalla macchina, poi spiega alla vittima che l'ex è la ragione di ciò che sta per accadere, ma dopo che la vittima cerca di spiegare che non sa di costa gli stia parlando, spara e uccide l'anziano. Poi torna in auto e si mette alla ricerca di nuovi obiettivi.

