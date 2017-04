PAPILLOMA VIRUS / Vaccino anti HPV, virologo Burioni vs Report: “trasmesse bugie, la pratica medica è sicura”

Vaccino anti papilloma virus, ospedale (Foto da Pixabay)

PAPILLOMA VIRUS, VACCINO ANTI HPV: IL VIROLOGO BURIONI CONTRO REPORT (OGGI, 18 APRILE 2017) - E' scontro sul vaccino contro il papilloma virus (HPV) tra il virologo Roberto Burioni e la trasmissione di Rai 3 Report. In un servizio della puntata andata in onda ieri sera, il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha affrontato proprio la questione del papilloma virus che è stato collegato all’insorgere del tumore al collo dell'utero. Secondo quanto riportato da Report, per prevenire l'HPV in Italia è stato introdotto il vaccino anti-papilloma virus. L’Agenzia Europea del Farmaco ha dichiarato sicuro questo tipo di vaccino e il nostro paese è stato il primo in Europa a introdurre questa pratica medica. Il programma di Rai 3 ha però riferito che un team di ricercatori indipendenti danesi della rete “Cochrane Collaboration” ha presentato un reclamo ufficiale a Strasburgo proprio sul vaccino contro il papilloma virus. I ricercatori si sono chiesti se sono state valutate in maniera corretta le segnalazioni sui possibili danni causati dal vaccino anti HPV. Il team di ricercatori danesi accusa infatti l’Agenzia Europea del Farmaco di aver sottovalutato le reazioni avverse e sostiene che ci sarebbero anche dei conflitti d’interesse che non sono stati dichiarati. CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DI REPORT

Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha contestato il servizio di Report sul papilloma virus e il vaccino anti HPV, sostenendo che la trasmissione abbia diffuso "bugie". "Report - scrive Burioni su Facebook - ha dato spazio a teorie prive di base scientifica, a individui senza alcuna autorevolezza ed ha mescolato sapientemente possibili tangenti e ipotesi non confermate per ottenere un effetto abominevole: instillare timore nei confronti di una pratica medica sicura, efficace ed in grado di salvare migliaia di donne da una morte atroce". Il virologo annuncia poi che nei prossimi giorni pubblicherà "inconfutabili dati scientifici" a sostegno della sua tesi. Burioni ha poi sottolineato che "questo virus è il peggiore femminicida in circolazione nel nostro paese: con il cancro che provoca, nel 2017 ucciderà solo nel nostro paese 2900 donne". E nel post ha pubblicato anche una fotografia di Stefania Rotolo, ballerina morta a 29 anni di cancro all'utero: "In un mondo di vaccinati sarebbe ancora viva con la sua bambina. Lavorava in Rai, come la giornalista che ha confezionato la trasmissione di ieri sera", scrive Burioni. CLICCA QUI PER LEGGERE IL POST

