PONTE CROLLATO, TANGENZIALE FOSSANO/ Video cavalcavia, auto dei Carabinieri sotto le macerie (ultime notizie)

Il cavalcavia della tangenziale crollato a Fossano (fermo immagine da video)

CROLLA PONTE TANGENZIALE FOSSANO, AUTO DEI CARABINIERI SOTTO LE MACERIE, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Una nuova tragedia si è registrata nel primo pomeriggio di oggi, dove il ponte della tangenziale di Fossano è crollato, all'altezza del cimitero. Ne dà notizia Il Quotidiano online della Provincia di Cuneo che informa su quanto stia accadendo in questi attimi di vero panico. Dopo i precedenti fatti di cronaca relativamente al crollo di un ponte sulla A14 circa un mese fa, questa volta il dramma è stato sfiorato: una vettura dei militari, infatti, è stata schiacciata rimanendo sotto il viadotto crollato, ma fortunatamente non c'era nessuno all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco, la Polizia stradale, i Carabinieri e il sindaco di Fossano, Davide Sordella. Il primo cittadino ha tranquillizzato sull'attuale situazione, ribadendo come tutto sia sotto il controllo dei militari. Il maggior problema è ora quello relativo alla gestione del traffico.

Nessun ferito dopo il crollo del ponte della tangenziale di Fossano, la quale risulta attualmente ed interamente chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello che interseca l'autostrada A6, nei pressi della frazione Tagliata di Fossano. Stando alle prime testimonianze, gli uomini dei Carabinieri di Fossano erano sul luogo del crollo dove stavano operando un posto di blocco al di sotto della tangenziale, quando avrebbero avvertito i primi scricchiolii allontanandosi dal posto. Una prontezza che si è rivelata vitale dal momento che pochi attimi dopo si sarebbe registrato il crollo del ponte. Clicca qui per vedere il video del crollo.

