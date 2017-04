PREVISIONI METEO/ Torna il bel tempo al sud, ma solo in mattinata (ultime notizie, 18 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: L'ANDAMENTO DELLA SETTIMANA (OGGI, 18 APRILE 2017) - Come sarà il tempo nella seconda parte di questa settimana già arrivata a martedì? La Pasquetta ci ha dato la sensazione che sia iniziata oggi, ma in realtà ieri è partito il primo dei sette giorni che ci porteranno a un altro fine settimana. Tra mercoledì e giovedì il maltempo tornerà a colpire il sud del nostro paese con temporali e anche un leggero calo delle temperature. Invece per quanto riguarda il fine settimana ci sarà sole un po' ovunque con il primo caldo stagionale che permetterà anche a chi lo vorrà di poter fare un bagno al mare. Ci avviamo quindi verso la bella stagione con l'estate che ormai è lontana appena due mesi e il termometro che inizia a salire in maniera importante. Attenzione però a mettere via ombrelli e giacche perché comunque questo aprile riserverà ancora delle sorprese fino a quando poi a maggio potremo definitivamente fare il nostro cambio di stagione.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TORNA IL BEL TEMPO AL SUD (OGGI, 18 APRILE 2017) - Dopo una Pasquetta scossa dai temporali torna il sole anche al su del nostro paese. Ieri infatti abbiamo visto dei temporali su Puglia, Calabria e parte della Sicilia, oggi invece ci sarà sole e qualche piccola precipitazione nella parte alta della Calabria. Sarà una mattinata quindi con una situazione in netto miglioramento, anche se nel pomeriggio le cose potrebbero andare anche peggio. Infatti il cielo si annuvolerà nuovamente con cielo coperto e leggere precipitazioni un po' ovunque. Le temperature si alzeranno rispetto alla giornata di ieri. Le minime le vedremo nella mattinata con i sei gradi di Aosta, mentre le massime saliranno addirittura ai ventuno di Palermo e Catania. Sicuramente sarà interessante vedere anche l'andamento delle correnti, e quindi in corrispondenza dei venti, che si muoveranno da nord verso sud est sul versante tirrenico e da sud verso nord su quello adriatico.

