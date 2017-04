RAGAZZA SBRANATA DA UNO SQUALO/ Video, 17enne uccisa mentre faceva surf: il padre ha tentato di salvarla

Squalo

RAGAZZA SBRANATA DA UNO SQUALO: LA FAMIGLIA:"È MORTA FACENDO QUELLO CHE AMAVA" - Non può trovare pace la famiglia di Laeticia "Teesh" Brower, la ragazza di 17 anni che ieri pomeriggio è stata sbranata da uno squalo nelle acque di Wylie Bay. L'unico conforto, come spiegato da una persona vicina alla famiglia di Teesh, è che sia morta in acqua, in quello che considerava il suo ambiente naturale, facendo ciò che le piaceva di più: surfare (pare fosse abbastanza esperta, ndr) insieme al padre e alle sorelle. Nel frattempo, come riferito da corriere.it, il sergente di polizia Ben Jeffes intervenendo alla radio nazionale Abc ha lodato i soccorritori che le hanno prestato le prime cure:"Le circostanze dell’attacco erano piuttosto orribili, ma i volontari e i servizi di emergenza sono stati veloci a rispondere. Purtroppo nonostante i loro migliori sforzi, la ragazza è venuta a mancare ieri sera". Non è la prima volta che in Australia gli squali attaccano gli uomini: nel 2016 due persone erano state uccise sempre in Western Australia mentre nel 2014 un surfista, sempre a Wylie Bay, aveva perso l'uso parziale delle braccia sopravvivendo all'attacco di due squali bianchi.

RAGAZZA SBRANATA DA UNO SQUALO: 17ENNE UCCISA MENTRE FACEVA SURF, VIDEO - Tragedia in Australia, dove una ragazza di 17 anni, ieri pomeriggio, è stata sbranata e uccisa da uno squalo davanti agli occhi della madre e delle sorelline mentre faceva surf con il papà. Laeticia Brouwer, questo il nome della vittima, per tutti "Teesh", era in acqua nei pressi di una famosa spiaggia nei dintorni di Esperance, in Western Australia, 700 km a sud di Perth, quando l'aggressione ha avuto inizio. Lo squalo, come riportato da Il Corriere della Sera, ha preso di mira soprattutto la gamba della ragazza, che è apparsa letteralmente maciullata agli occhi dei paramedici che le hanno prestato i primi soccorsi una volta trasportata a riva dal papà. E proprio quest'ultimo si è reso protagonista di una lotta disperata con lo squalo nel tentativo di salvare la figlia, che purtroppo però aveva perso troppo sangue ed è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Nel frattempo la spiaggia dove ha avuto luogo l'attacco è stata chiusa e diverse pattuglie stanno cercando di individuare lo squalo che ha ucciso la povera Teesh. Qui il video dei soccorsi prestati a Teesh!

