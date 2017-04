TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.1 in provincia dell'Aquila (18 aprile 2017, ora 1:40)

Terremoto Oggi, ultime scosse

TERREMOTO OGGI E METEO: SISMA DI 2.1 M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (18 APRILE 2017) - Una nuova scossa di terremoto ha colpito oggi l'Abruzzo, ma per fortuna si è trattato di un sisma di un'intensità non pericolosa. Stando a quanto indicato dai dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto avvenuto alle 00:50 nei pressi di Fagnano Alto, in provincia dell'Aquila, è stato di magnitudo M 2.1 sulla Scala Richter. L'epicentro del sisma è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.26, longitudine 13.6 e ad una profondità di 9 chilometri. Tra i Comuni coinvolti nella scossa di terremoto, ma entro i 10 chilometri dall'epicentro, ci sono Prata d'Ansidonia, Fontecchio, San Demetrio ne' Vestini, Villa Sant'Angelo, San Pio delle Camere, Caporciano, Tione degli Abruzzi, Sant'Eusanio Forconese, Barisciano, Rocca di Mezzo, Poggio Picenze, Carapelle Calvisio, Rocca di Cambio, Castelvecchio Calvisio e Fossa. Sei minuti dopo un'altra scossa di terremoto, ma di minore intensità, è avvenuta vicino Campotosto: è stata di magnitudo M 1.4.

TERREMOTO OGGI E METEO: TORNA IL FREDDO, CALO DELLE TEMPERATURE (18 APRILE 2017) - Le previsioni meteo per oggi, martedì 18 aprile 2017, descrivono un tempo in prevalenza soleggiato su Calabria meridionale, Sicilia, Sardegna e, al mattino, anche su regioni di Nordovest e Toscana. Nuvole, invece, su regioni di Nordest, est e sud della Lombardia, gran parte delle regioni centrali, in propagazione verso sera a Campania, Basilicata e nord della Puglia. Qui le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare, quindi nel corso della giornata - stando a quanto riportato da Meteo.it - potrebbero svilupparsi piogge, rovesci o temporali. Le temperature massime caleranno a partire dal settore alpino e regioni nord-orientali. Domani, invece, si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Piogge intermittenti potrebbero verificarsi in bassa Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia meridionale e tra Marche meridionali, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio, nevose sull’Appennino fin verso 1000-1200 m.

