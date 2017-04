TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa attacca la Corea del Nord: Pyongyang minaccia Trump, “rischio scontro nucleare”

Donald Trump e Xi Jinping, Terza Guerra Mondiale in Corea? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: USA, “COMPORTATEVI BENE, VOGLIAMO LA PACE” - Il livello della presunta terza guerra mondiale è purtroppo sempre più grave e scorre sempre sull’asse Usa vs Corea del Nord: dopo la visita di Mike Pence in Sud Corea tenutasi ieri per “verificare” il livello dell’alleanza di Seul sull’eventuale scontro, sono arrivati i tentativi di Cina e Russia di invitare al negoziato e interrompere la frattura che pare però insanabile al momento. È intervenuto ieri in serata anche il presidente Donal Trump per chiarire ulteriormente la posizione degli Usa rispetto ai prossimi inquietanti scenari di guerra: «Spero che sia possibile una soluzione pacifica con la Corea del Nord», il quale ha però aggiunto una sorta di ultimatum a Pyongyang, «si comportino bene altrimenti ci saranno conseguenze». Dopo le parole alla Cnn del primo cittadino americano, la stessa Russia ha rincarato la dose della preoccupazione, con l’intervento del Cremlino, «Non accettiamo le spericolate iniziative missilistiche di Pyongyang che violano le risoluzione dell'Onu - ha spiegato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov - ma questo non significa che si possa violare il diritto internazionale. Spero che non ci siano iniziative unilaterali come quella vista di recente in Siria».

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: PYONGYANG “C’È RISCHIO DI SCONTRO NUCLEARE IMPROVVISO” - Donald Trump “chiama”, Kim Jong-un “risponde”: la guerra mondiale presunta si gioca con affermazioni e dichiarazioni oltre che provocazioni. È il gioco della diplomazia che però in questa intricata vicenda tra Usa e Nord Corea non vede per ora uno spiraglio reale di una tregua: «Una guerra nucleare potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola coreana», sono le parole davvero inquietante riportate dall’ambasciatore di Pyongyang all'Onu, Kim In Ryong, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. Secondo il diplomatico del regime di Kim, gli Stati Uniti con l’aggressione e la provocazione di Donald Trump non fanno altro che «disturbare la pace e la stabilità globale, insistendo in una logica da gangster», precisa con ancora più durezza il delegato di Pyongyang. Il vento della guerra è tutt’altro che spento, e soffia da ormai troppo e preoccupante tempo.

