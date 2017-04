UCCISE LA MOGLIE A MARTELLATE/ Roberto Scapolo condannato a 18 anni e 8 mesi per l'omicidio di Loretta Gisotti

Immagine di repertorio

UCCISE LA MOGLIE A MARTELLATE, OMICIDIO LORETTA GISOTTI: ROBERTO SCAPOLO CONDANNATO A 18 ANNI E 8 MESI - E' giunta oggi la condanna a carico di Roberto Scapolo, l'uomo 47enne che lo scorso luglio uccise la moglie a martellate nel Varesotto. Un delitto orribile nel quale rimase vittima la 54enne Loretta Gisotti, colpita in testa da tre colpi di martello, per poi finirla strozzandola a Laveno Mombello. Nella giornata di oggi, come riporta Corriere.it, il gup Alessandro Chionna, seguendo le richieste del pm Flavio Ricci, non ha contestato a Scapolo le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi, condannando l'uomo a 18 anni e 8 mesi di carcere. Il presunto assassino di Loretta Gisotti, inoltre, avendo scelto di essere giudicato con il rito abbreviato ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena previsto per legge. Oltre alla condanna a quasi 19 anni di reclusione, il giudice ha anche riconosciuto un risarcimento danni pari a 100 mila euro a ciascuno dei due genitori della vittima e a 50 mila euro in favore del fratello della 54enne uccisa.

UCCISE LA MOGLIE A MARTELLATE, OMICIDIO LORETTA GISOTTI: LA RABBIA DELLA MADRE DOPO LA CONDANNA A ROBERTO SCAPOLO - Dopo la condanna è intervenuta la madre di Lorella Gisotti, la quale al medesimo quotidiano ha espresso il suo malcontento ritenendo la pena troppo bassa: "Speravo prendesse almeno 20 anni", ha dichiarato. Maria Binda, madre della vittima, ha anche ribadito la crudeltà, non riconosciuta dal giudice, con la quale la figlia è stata uccisa: "Roberto ha ucciso mia figlia con le martellate, ma ha anche cercato di strozzarla e di soffocarla con un asciugamano, è stato crudele". Nel corso delle indagini e poi del processo che ha portato oggi la condanna a carico di Roberto Scapolo, reo di aver ucciso a martellate la moglie, sarebbe emersa l'enorme crisi interna alla coppia. Scapolo fino al giorno del delitto non aveva mai manifestato l'intento di uccidere la donna, ma quel giorno reagì non violenza spropositata ad un insulto da parte di Lorella Gisotti. Una lite nata, secondo il condannato, poco prima di partire per le vacanze nella loro casa che avevano in Toscana. Stando al racconto dell'uomo, la moglie lo aveva accusato di aver caricato male le valigie in auto. In preda alla rabbia, Roberto Scapolo vide il mazzuolo che aveva precedentemente usato per alcuni lavori e con lo stesso colpì a morte Loretta Gisotti.

© Riproduzione Riservata.