Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: L'Osce boccia Erdogan. Test in Corea del nord (18 aprile 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). COREA DEL NORD, CONTINUANO I TEST - Nella giornata della visita del vice presidente americano Pence in Corea del Sud, arriva l’ennesima provocazione del regime della Corea del Nord con l'ambasciatore nordcoreano all'Onu, che conferma la volontà di Kim Jong di continuare i test nucleari. La mattinata è iniziata con Pence che visitando la zona demilitarizzata tra Corea del Nord e del Sud, ha dichiarato che la "pazienza del suo paese sta arrivando al limite", l’alto esponente politico dell’amministrazione USA ha posto l’attenzione come Trump non sia disposto a tollerare nuove provocazione da parte del regime di Pyongyang, provocazioni che potrebbero portare ad un’escalation di violenza nell'intera penisola. A stretto giro di posta la risposta coreana, per una volta rilanciata dall’ambasciatore alle nazioni unite, per l'alto esponente diplomatico sono gli Stati Uniti a destabilizzare l’area, egli ha inoltre rivendicato il "diritto di effettuare i previsti test nucleari su base settimanale, mensile e annuale".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). L'OSCE BOCCIA LA VITTORIA DI ERDOGAN - Nonostante la vittoria sul filo di lana del referendum costituzionale di ieri, Erdogan non può certo esultare. Da una parte la bassa percentuale con la quale il referendum è passato, appena oltre il 51%, percentuale che non fa altro che sottolineare come la Turchia sia un paese spaccato, con un opposizione molto forte e pronta a combattere contro il "presidenzialismo forte". Dall’altra parte la bocciatura europea, che oggi per bocca di Tana de Zulueta, a capo della missione dell'Osce in Turchia ha rilevato come le "operazioni di voto ieri non hanno avuto una base di imparzialità". Da parte sua il presidente parlando con i giornalisti ha voluto sottolineare come la sua tesi abbia vinto, nonostante l’intervento delle nazioni più potenti del mondo, nazioni che però sono state sconfitte dalla grande democraticità dei suoi concittadini.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). UNO SBARCO SENZA FINE - Si è fermato a un numero superiore a ottomila persone la stima dei migranti salvati nel periodo pasquale dalle forze impegnate nel canale di Sicilia. Le operazioni hanno subito un accelerazione il Venerdì di Pasqua, giorno in cui almeno duemila persone sono state salvate dalle nostre forze militari. In oltre 55 sbarchi in questi tre giorni trasbordati al sicuro ben 8.300 migranti, molti di essi hanno trovato posto sulle navi impegnate all’interno della missione Frontex, missione voluta fortemente dalla commissione europea. Molti gli sbarchi anche in questa giornata del lunedì dell’Angelo, con molte navi che hanno preso gli ormeggi dei porti di Messina, Catania, Pozzallo e Porto Empedocle con il loro carico di disperati. In tale contesto da evidenziare un imponente operazione di soccorso a Pozzallo, dove grazie a un rimorchiatore che ha sfidato il mare agitato, un dottore ha potuto portare assistenza ad una ventottenne in avanzato stato di gravidanza.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TURISMO, IN CRESCITA IN TUTTO IL PERIODO PASQUALE - Albergatori soddisfatti da quest’anticipo di estate, che grazie anche al lungo ponte pasquale ha di fatto portato alla prima esplosione del turismo di massa del 2017. A essere prese d’assalto non solo le località balneari ma anche le città d’arte, con molte code alle biglietterie dei musei. I dati sotto questo punto di vista sono veramente soddisfacenti, essi evidenziano un incremento in tutto il bel paese, con un ottimo + 7% anche a Roma, dove in questi giorni quasi mezzo milione di turisti hanno affollato le strade della "città dell’urbe".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). AZZURRO FERRARI, LA VITTORIA IN BAHRAIN - Dopo l'Australia, il Bahrein: Vettel e la rossa, tutto il team italiano in testa alle classifiche mondiali. L'atmosfera è grandiosa, tutti sono orgogliosi di fare parte di questo gruppo. La forza del gruppo è l'elemento chiave della vittoria della Ferrari, l'altro ingrediente basilare è la bontà tecnica della monoposto. Non c'e' nessun grande segreto: la macchina è semplicemente veloce è bella da guidare - dichiara Vettel. É docile e reagisce con docilità ad ogni modifica di assetto, Vettel si sente una cosa unica con la monoposto. Vettel ha imparato l'inno di Mameli e lo canta senza sbagliare le parole: è il segno di un clima che è cambiato, di una fiducia ritrovata a Maranello, di un mondiale che ora sappiamo che sarà combattuto fino alla fine.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). IL BARCELLONA SPERA NELLA REMONTADA - Il Barcellona si prepara alla cosiddetta 'Remontada', parola sulla bocca di tutti della metropoli catalana. Il Barcellona nei prossimi giorni si gioca tutto: sia nell'Europa più ambita e sia sul fronte interno, ancora decisamente aperto. Il Barcellona affronterà la Juventus mercoledì e subito dopo il Real Madrid. Sui giornali locali trionfa Lionel Messi con la maglia del Barcellona a cui mancano un paio di reti per arrivare a quota 500.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 18 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO MILAN, LA NUOVA SOCIETA' PENSA AI RINNOVI - Il nuovo corso del Milan ha inizio. L'attenzione è puntata tutta sui rinnovi. Fassone ha dichiarato di progettare assieme a Montella la nuova stagione. Il vero obiettivo è il rinnovo di Donnarumma, una carta importante su cui la nuova società cinese vuole puntare. Il nuovo allenatore cinese rientrerà in Cina e sarà difficile vederlo in Italia prima della fine del campionato; il nuovo management italiano è pronto ad entrare in azione.

