ALLARME MORBILLO IN ITALIA: GLI USA PREOCCUPATI PER L'AUMENTO DEI CASI NEL NOSTRO PAESE (19 APRILE) - Accresce la preoccupazione per l'allarme morbillo, lanciato dagli Usa a causa dell'aumento dei casi nel nostro territorio. La raccomandazione del Paese oltreoceano è che i viaggiatori che provengono dall'Italia e approdano nello Stivale prevengano la possibilità di contrarre la malattia grazie al vaccino. La stessa attenzione, sottolinea l'Adnkronos, è richiesta anche per chi sceglierà di partire alla volta di Germania, Belgio e Romania, dove si sta verificando un vero e proprio boom di casi di morbillo. Ad evidenziare l'allarme sono i media internazionali, alcuni specifici sulle malattie infettive come l'Outbreak News Today. L'agenzia di stampa italiana, invece, ha sottolineato come i casi di morbillo siano saliti a quota 1.333 da inizio anno fino allo scorso 4 aprile, con una maggiore concentrazione in Abruzzo, Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia e Piemonte.

ALLARME MORBILLO IN ITALIA: LE RACCOMANDAZIONI DI ATLANTA PER CHI VIAGGIA (19 APRILE) - Il bilancio degli Usa sui casi di morbillo rilevati in Italia mette in luce come gli stessi siano triplicati rispetto all'inizio del 2017. La causa, a quanto sembra, sono i focolai riaccesi per via di una mancata copertura dei vaccini, che in molti casi si è rivelata insufficiente per debellare l'insorgere della malattia. L'invito alla precauzione proviee dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie con sede ad Atlanta, come sottolinea La Repubblica. Le raccomandazioni in questo caso, oltre alla vaccinazione, è di lavarsi spesso le mani per evitare la proliferazione del virus, così come di assicurarsi di non toccarsi il volto senza prima aver disinfettato le mani. I dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità italiano parlano invece di un'incidenza di 30-100 morti a causa delle complicazioni dovute al morbillo, su un campione di 100 mila contagiati.

