BIOTESTAMENTO/ Cosa cambia? Le novità: il paziente potrà rifiutare le cure (Ultime notizie oggi 19 aprile)

Biotestamento, pazienti e cure (Foto da Pixabay)

BIOTESTAMENTO, APPROVATO EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE: IL PAZIENTE POTRA' ABBANDONARE LE TERAPIE (ULTIME NOTIZIE) - Novità per quanto riguarda il disegno di legge sul Biotestamento. E' stato infatti approvato oggi dalla Camera l'emendamento della commissione al ddl: secondo le modifiche apportate i pazienti avranno la possibilità di rifiutare le cure. E' stato infatti soppresso il sesto comma del primo articolo del testo sul Biotestamento che prescriveva: "Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative". La senatrice Paola Binetti, primo firmatario dell’iniziativa parlamentare "Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento" (Dat) solleva, in un articolo pubblicato su ilsussidiario.net, il dubbio di un rischio di "eutanasia mascherata" e invita a riflettere sui possibili effetti dell'applicazione di questa legge. Binetti sottolinea inoltre l'assenza di riferimenti all'obiezione di coscienza da parte dei medici e di indicazioni su quando le Dat dovrebbero iniziare ad avere vigore. Clicca qui per leggere tutto l'articolo.

BIOTESTAMENTO, APPROVATO EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE: IL PAZIENTE POTRA' ABBANDONARE LE TERAPIE (ULTIME NOTIZIE) - L'esame del disegno di legge sul Biotestamento è ripreso oggi alla Camera. Si punta ad arrivare all'approvazione del provvedimento "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" entro il prossimo 20 aprile, secondo quanto ipotizzato dall relatrice di maggioranza, Donata Lenzi del Partito Democratico, riferisce l'agenzia di stampa Agi. Nel nostro paese quello del Biotestamento, della fine vita e dell'eutanasia è un tema dibattuto da anni. Ma finora il Parlamento non è riuscito ad approvare un testo condiviso sul testamento biologico. Il Biotestamento è una dichiarazione anticipata di trattamento medico-sanitario con la quale ciascuno può dichiarare a quali terapie intende sottoporsi o non sottoporsi nel caso si trovi nella condizione di dover ricevere delle cure ma non sia in grado di esprimere il proprio giudizio. Il caso più dibattuto negli ultimi anni è stato quello di Eluana Englaro, la donna che ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni, fino alla morte naturale per disidratazione in seguito all'interruzione della nutrizione artificiale. Nutrizione e idratazione artificiale è proprio uno dei sette punti del ddl sul Biotestamento: clicca qui per leggerli tutti.

© Riproduzione Riservata.