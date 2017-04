Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 215/2017, 19 aprile)

SiVinceTutto Superenalotto

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017, CONCORSO 215/2017 - Pronti per un nuovo appuntamento con SiVinceTutto? Oggi, mercoledì 19 aprile, è in programma una nuova estrazione del concorso speciale del Superenalotto. Stasera, dunque, partirà il nuovo assalto al montepremi, messo in palio in un'unica serata. Finora sono stati vinti 21.888.158 euro, ma il bottino è destinato a crescere con le vincite di stasera. Il contatore potrebbe subìre una bella impennata con il concorso di oggi, perché l'obiettivo è chiaro: indovinare i numeri vincenti, realizzare l'ambitissimo 6. La scorsa settimana nessuno è stato in grado di indovinare la combinazione fortunata, infatti la vincita più alta è stata quella di 1.118,79 euro, ottenuta da 17 giocatori che hanno realizzato il 5. Ci sono andati vicini, dunque, ma oggi bisognerà fare meglio per fare il botto con SiVinceTutto Superenalotto. Questo gioco Sisal è in grado di regalare vincite in grado di cambiare radicalmente le vostre esistenze, di conseguenza raccoglie tantissimi appassionati in attesa dell'estrazione settimanale. Le vincite sono possibili, dunque, anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. La distribuzione dei premi varia, però, a seconda che venga realizzato il 6 o meno: nel primo caso il fortunato percepisce il 40,27% del montepremi, lasciando al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se il 6, invece, resta senza "padrone", le percentuali cambiano: al 5 andrebbe il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Giocare a SiVinceTutto Superenalotto è facile: basta scegliere almeno 12 numeri su 90 e sperare di aver puntato su quelli vincenti per l'estrazione di oggi. Potreste anche abbonare la giocata, cioè farla ripetere per le prossime estrazioni e potreste farlo per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi consecutivi. Vogliamo comunque fornirvi tutte le informazioni necessarie in vista dell'appuntamento di stasera: sapete, ad esempio, cosa dovete fare in caso di vincita? Avrete 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta vincente e incassare il premio, a partire da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se trascorrono però 60 giorni, dovrete recarvi presso gli uffici Sisal di Roma o Milano. Il momento dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto si sta avvicinando, quindi ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 214 sono stati 20-27-47-67-68-86 e come vi abbiamo spiegato sopra non è stato realizzato il 6. Quella di oggi, però, potreste essere la vostra giornata fortunata. Buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017 CONCORSO 215/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

