Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: numeri vincenti (conc 16/2017, 19 aprile)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017, CONCORSO NUMERO 16/2017 - È il grande giorno di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life. Oggi, mercoledì 12 aprile 2017, potreste vincere la casa dei vostri sogni: è, infatti, in programma la nuova estrazione del gioco Sisal con il quale potreste ritrovarvi con un (nuovo) tetto tutto vostro sulla testa. Per ora il contatore delle vincite resta fermo a 20 case regalate, ma nell'appuntamento della scorsa settimana ben 26 persone sono andate vicine al 5: hanno indovinato solo quattro numeri vincenti, incassando così 1.042,47 euro. Una somma che sicuramente fa comodo, ma che non è paragonabile a quella che si vincerebbe indovinando la combinazione fortunata. A tal proposito, è bene sapere che il 20% della vincita è spendibile per qualsiasi spesa, mentre l'80% restante va utilizzato per l'acquisto di uno o più immobili, un terreno e un garage. L'auspicio, dunque, è che tra di voi ci sia qualcuno in grado di smuovere il contatore di VinciCasa Win for Life. L'estrazione di oggi, a pensarci bene, potrebbe realizzare ben più di un sogno, visto che vi garantisce una somma con la quale aggiungere nuovi progetti a quello principale e di conseguenza nuovi investimenti. Se prima sognavate, ora potete farlo in grande. Le operazioni immobiliari comunque vanno realizzate entro due anni dalla vincita, ma sicuramente questa è l'ultima delle preoccupazioni per chi vince a VinciCasa Win for Life. Sappiate però che potete incassare una discreta somma anche se non indovinate la combinazione fortunata, bensì 4, 3 o 2 numeri vincenti. L'estrazione si avvicina e noi la seguiremo in diretta per fornirvi le informazioni necessarie per verificare la vostra giocata. Se non l'avete ancora fatta e non riuscite a recarvi in ricevitoria, potete partecipare all'estrazione giocando online o attraverso l'applicazione mobile. Non devono mancare cinque numeri su quaranta, poi non dovrete fare altro che attendere l'uscita dei numeri vincenti. Quel momento comunque si sta avvicinando, ma prima di far partire il countdown riepiloghiamo quanto avvenuto la settimana scorsa. Di seguito i numeri vincenti dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life: 7-11-18-24-30. Nessuno è riuscito a realizzare il 5, oggi farete andare diversamente le cose? Noi ve lo auguriamo e allora buona fortuna!

SEQUENZA NUMERI: -





(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)

