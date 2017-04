GABRIELE DEL GRANDE/ Arrestato in Turchia, l'Italia richiede il rilascio: il Console raggiungerà Mogul

Immagine d'archivio (LaPresse)

GABRIELE DEL GRANDE, LA FARNESINA RICHIEDE IL RILASCIO: IL CONSOLE D'ITALIA RAGGIUNGERA' MOGUL (19 APRILE) - Prosegue la detenzione di Gabriele Del Grande, il giornalista arrestato lo scorso 10 aprile in Turchia. Dopo diversi giorni di silenzio, le autorità hanno permesso finalmente al documentarista di mettersi in contatto con la sorella, a cui ha rivelato di voler iniziare lo sciopero della fame. L'annuncio è stato dato direttamente sulla sua pagina Facebook creato per il documentario Io sto con la sposa, diretto dallo stesso Gabriele Del Grande. Giunge intanto una nota della Farnesina, che sottolinea come stia tenendo in forte considerazione quanto sta accadendo al connazionale in territorio turco. Il Ministro Angelino Alfano, cita la nota, ha gà disposto l'invio del Console d'Italia a Mugla, dove si trova attualmente Gabriele Del Grande in stato d'arresto.

GABRIELE DEL GRANDE, LA FARNESINA RICHIEDE IL RILASCIO: IL CONSOLE D'ITALIA RAGGIUNGERA' MOGUL (19 APRILE). LE MOTIVAZIONI DELL'ARRESTO - La Farnesina non intende retrocedere e richiede che il giornalista Gabriele Del Grande possa ricevere adeguata assistenza legale. In base alle norme attualmente in vigore, il governo italiano richiede inoltre l'immediato rilascio del connazionale che, come si legge ancora sulla nota, ha potuto contattare la famiglia "grazie all'azione di sensibilizzazione condotta dall'Italia fin dall'inizio della vicenda". Il professionista 35enne, nato a Lucca e residente a Milano, si trovava in Turchia dallo scorso 7 aprile per portare a termine delle interviste sull'immigrazione. Sono occorsi diversi giorni, sottolinea Il Post, perché il governo italiano venisse messo a conoscenza del reale motivo per cui Gabriele Del Grande è stato arrestato. Il ministero degli Esteri, infatti, ha rilevato che il professionista si trovava forse in una zona in cui l'accesso non era consentito.

