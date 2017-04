GOOGLE EARTH/ Video, nuova versione: modifiche, novità e download. La Terra come non si è mai vista!

Google Earth (YouTube)

GOOGLE EARTH, NUOVA VERSIONE: TUTTE LE MODIFICHE, NOVITÀ E INFO DOWNLOAD (VIDEO, ULTIME NOTIZIE) - Sta per diventare maggiorenne Google Earth ma sembra che la maturità l’abbia già raggiunta da un pezzo: compie 16 anni il sistema più innovativo portato da Google al mondo che permette di visualizzare in qualsiasi momenti ogni angolo della terra completamente in modo gratuito e con una grafica e visuale satellitare sempre più reale. Lo spettacolo del rinnovamento del software online tra i più visitati della rete arriva oggi, con la versione desktop e su PlayStore Android già disponibile e il rilascio iOS atteso a giorni. Gli sviluppatori si sono concentrati questa volta, con due anni di impegno, sulle versioni web con una voluta punta di didattica-culturale tutta dedita all’aspetto turistico di Google Earth. Una super nuova applicazione che permette all’internata di essere in ogni parte del mondo con una vista e una grafica nettamente migliorate, oltre alle nuove modifiche che ora vediamo nella loro complessità. Si è voluto puntare sull’aspetto “culturale”, ad esempio cercando “capitale dell’Italia” si potranno avere risultati legati a Roma e dintorni e così via per ogni zona del mondo. Non solo, con Voyager sono disponibili una serie di tour guidati online alla scoperta di tutte le meraviglie del globo. Migliore controllo anche nella ricerca stessa per l’internauta che potrà tenendo premuto il tasto MAIUSC effettuare un’operazione di trascinamento con vista 3D “ruotabile”. Da ultimo, con la nuova versione “Mi sento fortunato” si potrà essere immersi in luoghi sconosciuti e casuali del mondo dove poter imbattersi nelle bellezze del nostro pianeta. Clicca qui per la versione desktop di Google Earth già disponibile.

GOOGLE EARTH, NUOVA VERSIONE: LE “GUIDE” DAL MESSICO ALLA SCALA! (VIDEO, ULTIME NOTIZIE) - Di certo tra tutte le novità del nuovo Google Earth troviamo la sezione Voyager che permetterà in futuro di avere un guida turistica online gratuita ogni qual volta che si vorrà sfruttare: al momento sono solo 50 i percorsi proposti da Earth con tour in tutto il mondo ma l’azienda ha promesso un aggiornamento a tappeto e sempre crescente per tantissimi altri luoghi e bellezze della Terra. Tra quelli già disponibili si può “visitare” la scultura dei Maya in Messico, il polmone verde dell'isola di Pemba al largo della costa Swahili ma anche il Gombe National Park in Tanzania. Tornando in Europa, sono la Ciudad de las artes y las ciencias di Valencia e soprattutto il Teatro alla Scala di Milano a godere del privilegio delle prime visite guidate “on Earth” per scoprire la bellezza del pianeta di cui disponiamo. Come spiega Google stessa, l’aggiornamento di Voyager sarà settimanale e comprenderà contenuti in 3D per «visualizzare ogni luogo da diverse angolazioni e condividere il proprio “punto di vista” grazie a una cartolina virtuale da spedire ad amici e parenti», come si legge sul comunicato tradotto da SkyTg24.

