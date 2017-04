IGOR VACLAVIK/ Caccia al killer di Budrio: residenti lasciano viveri fuori dalle proprie case (ultime notizie)

Igor Vaclavik, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: INDAGINI SU FACEBOOK E SIM (19 APRILE 2017) - Igor Vaclavik continua a fuggire, nonostante il maltempo degli ultimi giorni e centinaia di uomini delle Forze speciali sulle sue tracce. Prosegue la fuga di Norbert Feher alias Igor il russo anche se la caccia al killer di Budrio e di Portomaggiore (il Dna lo avrebbe incastrato, confermando la sua mano dietro gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri) nelle prossime ore potrebbe vivere momenti decisivi. E' quanto emerso dalle ultime notizie aggiornate rivelate ieri nel corso della trasmissione Pomeriggio 5. Il cerchio, infatti, si starebbe stringendo sempre di più anche alla luce delle possibili (quasi certe) ferite riportate da Igor e che lo porterebbero ad avere bisogno di cerotti e garze per medicarsi. A tal proposito sono state passate al setaccio gran parte delle farmacie rientranti nella cosiddetta "zona rossa", quei 40 km quadrati di territorio compresi tra Argenta e Marmorta. Tuttavia, nessuna delle farmacie attenzionate vende i medesimi cerotti che gli inquirenti avrebbero trovato sul Fiorino che Igor ha prima rubato e poi abbandonato dopo aver commesso il secondo delitto. Una delle farmacie finite nel mirino degli inquirenti avrebbe addirittura modificato i turni di lavoro, per motivi di sicurezza, sottolineando il clima di paura e tensione che si vive nella zona interessata, molto conosciuta dallo spietato killer ricercato. Proprio la perfetta conoscenza del territorio, avrebbe potuto spingere Igor-Norbert a chiedere l'aiuto ad uno dei tanti contatti del posto. Per tale ragione le indagini dei Carabinieri non starebbero abbandonando alcuna pista e si starebbero concentrando anche sul suo profilo Facebook, dal quale sarebbero scomparse alcune foto che lo ritraevano in compagnia di qualcuno.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: RESIDENTI LASCIANO VIVERI FUORI DALLE PROPRIE CASE (19 APRILE 2017) - La cancellazione delle foto di Igor Vaclavik dal suo profilo Facebook al quale si era iscritto con il suo vero nome di Norbert Feher, secondo le novità rese nella puntata di ieri dall'inviata di Pomeriggio 5, risalirebbe non oltre il 9 aprile. E' questa anche la data dell'ultimo accesso di Igor il russo alla rete telefonica, il giorno seguente all'uccisione della guardia venatoria Valerio Verri. Dalle indagini sarebbe poi emerso come Igor avesse utilizzato un gran numero di Sim intestate a diverse persone (l'ultima utenza telefonica sarebbe stata utilizzata dal 41enne serbo fino allo scorso 29 marzo). Presso la stazione dei Carabinieri di Molinella, nelle ultime ore si è recata anche una psicologa, incaricata di tracciare il profilo del killer attorno al quale si concentrano le ricerche. Gli inquirenti, intanto, sono certi che Igor Vaclavik si trovi ancora in quel fazzoletto di terra compreso tra i comuni di Molinella, Argenta e Portomaggiore. Qui sarebbe stato individuato anche l’ultimo giaciglio del ricercato, fiutato anche dai cani molecolari, messi in difficoltà nelle passate ore a causa del maltempo. Ma come vive questi attimi di enorme tensione la popolazione del posto? Secondo le ultime indiscrezioni, i residenti da un paio di giorni avrebbero iniziato a lasciare fuori l’uscio delle proprie abitazioni dei viveri, beni di prima necessità, pur di non imbattersi in Igor Vaclavik, noto per la sua efferata violenza.

