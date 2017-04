INCIDENTE STRADALE / Catanzaro: auto si ribalta, un morto e due feriti (Ultime notizie oggi, 19 aprile 2017)

Incidente stradale, traffico (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE CATANZARO: AUTO RIBALTATA, UN MORTO E DUE FERITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 APRILE 2017) - E' avvenuto stamattina un incidente stradale mortale nel catanzarese. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Agi, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite sulla statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme. Un'automobile si è ribaltata al chilometro 29 mentre stava viaggiando in direzione Lamezia Terme: nell'incidente stradale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato il ribaltamento dell'auto e sono in corso le verifiche per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operai dell'Anas e le forze dell'ordine. Il traffico, a causa dell'incidente stradale, ha subito rallentamenti anche per il fatto che si è resa necessaria la chiusura di una corsia di marcia.

Autostrade per l'Italia segnala poi che questa mattina sull'A1 Milano-Napoli, in direzione Milano, è chiuso il tratto tra Modena nord e il bivio per la A22 Brennero-Modena in seguito a un incidente avvenuto all'altezza del km 157. Un mezzo pesante è saltato dalla carreggiata sud nella carreggiata nord e ha investito altri due camion: sono finite sull'autostrada bottiglie di vetro e il tratto è stato chiuso al traffico. Gli automobilisti in viaggio su questo tratto di autostrada sono quindi bloccati e si stanno registrando code. Sul luogo di questo incidente stradale sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

