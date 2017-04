NUDA DAVANTI ALLA GIOCONDA/ Video, ‘concerto hot’ al Louvre: e il pubblico invece di reagire canta…

Gioconda, un simbolo nel mondo (LaPresse)

SI SPOGLIA DAVANTI ALLA GIOCONDA, VIDEO: CONCERTO HOT AL LOUVRE, LA FOLLIA ESIBIZIONISTA ALL’OPERA - Sì, siamo d’accordo, non capita proprio tutti i giorni di vedere la Gioconda e il Louvre. Ecco, non capita neanche tutti i giorni di vederci davanti una ragazza molto avvenente praticamente nuda che seduta amabilmente davanti all’opera più famosa di Leonardo Da Vinci esposta a Parigi intrattiene il pubblico mostrando la sua “origine del mondo” mentre l’altrettanto bella “collega” suona un violino all’impazzata. Non è un film e neanche una trama da “stracult” degli anni Settanta, è solamente quanto avvenuto in questi giorni al Museo più famoso al mondo: sorpassato il cordoncino di sicurezza, si è arrampicata sulla base sotto il piccolo quadro ammirato in tutto il mondo e ha di fatto “sostituito” lo spettacolo in mezzo a turisti e visitatori divertiti e leggermente inquietati (ma solo all’inizio).

Mentre la sicurezza ci ha messo qualche minuto per accorgersi del fatto e intervenire, la bella ragazza ha mostrato le sue parti intime genitali davanti a tutti affermando di ispirarsi all’Origine del Mondo di Courbet e nello stesso tempo ha invitato tutti a cantare a ritmo di violino “Monna Lisa, Monna Lisa”, con il pubblico che ha risposto positivamente (immaginiamo soprattutto i maschietti…) all’improvviso e assurdo “appello”. Femminismo? Esibizionismo? Non lo sapremo mai,di certo quello che stupisce è che i turisti invece di indignarsi si siano messi a cantare una canzone senza senso di fronte a una donna nuda accompagnata da una complice strimpellatrice di violino. Se la Gioconda ormai non interessa più nè frequentatori nè addetti del Louvre, però, i francesi potrebbero pure restituirla... Clicca qui per il video incredibile del concerto "hot" improvvisato al Louvre davanti alla Gioconda.

