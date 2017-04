PRETI E FESTINI GAY / Nuovo scandalo a luci rosse: spunta il nome del secondo sacerdote (Pomeriggio 5)

Barbara d'Urso, Pomeriggio 5

PRETI E FESTINI GAY: NUOVO SCANDALO A LUCI ROSSE FA TREMARE LA CHIESA (POMERIGGIO 5, OGGI 19 APRILE 2017) - Si continua a parlare di scandali a luci rosse con protagonisti rappresentanti della Chiesa a Pomeriggio 5, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso. Dopo l'emblematico caso di Don Andrea Contin, attorno al quale attualmente sembra essere sceso il silenzio, la trasmissione dell'ammiraglia Mediaset si occuperà di un nuovo caso emerso nei giorni scorsi e che avrebbe a che fare con preti e festini gay. Due parroci nel Napoletano sono stati sottoposti a perquisizione nell'ambito di un'inchiesta scottante legata allo sfruttamento della prostituzione. E' quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino nella sua edizione online e che ha sottolineato come le perquisizioni effettuate i primi di aprile abbiano riguardato nello specifico gli uffici dell'ex parroco di Pizzofalcone e del parroco di Pozzuoli.

I due religiosi sono stati indicati come presunti clienti di rapporti sessuali a pagamento con soggetti maschili. Al momento i due religiosi non sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati, ma il caso è destinato ad ampliarsi ed a fare non poco discutere. Al momento, sarebbero ancora in corso gli accertamenti su una serie di elementi che comprenderebbero anche materiale informatico al vaglio del procuratore aggiunto Luigi Frunzio e finalizzati alla verifica del presunto coinvolgimento di minori nell'inchiesta. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, i militari avrebbero provveduto nel corso delle loro perquisizioni a sequestrare alcuni filmati a luci rosse. Tra gli altri elementi al vaglio, anche i messaggi hard estrapolati dalle chat e che proverebbero i festini gay con i preti.

