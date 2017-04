TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse a Macerata: sisma di 2.1M vicino Ussita (19 aprile 2017, ora 1:10)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE A MACERATA. SISMA DI 2.1M VICINO USSITA (19 APRILE 2017) - In questa prima ora di oggi mercoledì 19 aprile 2017, alle 00:09, i sismografi italiani hanno localizzato un terremoto di 2.1M in provincia di Macerata. Il punto colpito si trova a 2 km di distanza da Ussita, a latitudine 42.93 e longitudine 13.16, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate anche Castelsantangelo sul Nera, Visso, Bolognola, Acquacanina, Preci, Fiastra, Fiordimonte, Montemoncao, Monte Cavallo, Montefortino, Pieve Torina, Pievebovigliana, Norcia, Sarnano, Amandola, Montegallo, Muccia e Sellano. Sul fronte internazionale, invece, alle 00:25 si è verificato un sisma di 4.5M in Cile, a Maule. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 35.34 e longitudine 71.22, ipocentro a 107 km di profondità. Alle 00:18 si è verificata una scossa di 3.8M a Panama, al confine con la Colombia. Il punto colpito è stato rilevato a latitudine 8.83 e longitudine 77.34, ipocentro a 20 km di profondità.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE A MACERATA. SISMA DI 2.0M VICINO FIASTRA (19 APRILE 2017) - Nella serata di ieri, la provincia di Macerata è stata interessata alle 22:13 da un sisma di 2.0M, a 2 km da Fiastra. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 43.03 e longitudine 13.13, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Acquacanina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Pieve Torina, Bolognola, Ussita, Muccia, Visso, Monte Cavallo, Camerino, Sarnano, Cessapalombo, Caldarola, Castelsantangelo sul Nera, Serravalle di Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Gualdo, Serrapetrona, San Ginesio, Belforte del Chienti, Preci, Amandola e Montefortino. Alle 21:40 è stata colpita invece la provincia di Perugia, a latitudine 42.87 e longitudine 13.09, ipocentro ad 11 km di profondità. Coinvolte Preci, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Norcia, Ussita, Sellano, Cerreto di Spoleto, Monte Cavallo, Cascia, Bolognola, Fiordimonte, Acquacanina, Fiastra, Montemonaco e Pieve Torina.

