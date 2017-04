Terza Guerra Mondiale/ Trump attacca la Corea del Nord: Pyongyang chiede ‘aiuto’ alla Russia

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: REGIME “TEST NUCLEARI OGNI SETTIMANA” - Da un lato le provocazioni del regime di Pyongyang e dall’altro la risposta delle mosse nel Pacifico di Trump: la “corte” della terza guerra mondiale è servita, con Russia, Cina e Ue (in devastante ritardo su ogni aspetto diplomatico in questa faccenda) che provano la mediazione assieme ai calcoli dei propri interessi. Di questa mattina l’ultimo capitolo di un tira e molla da “romanzo” che purtroppo consiste su trama tremendamente vera: le parole del viceministro degli Esteri della Corea del Nord, Han Song-Ryol, sono durissime e investono ancora una volta i tentativi (assai timidi) degli Usa di arrivare ad un accordo diplomatico. «Condurremo test missilistici su base settimanale, mensile e annuale», confermando quando il programma atomico di Pyongyang può solo subire una escalation. La guerra mondiale purtroppo è tutt’altro che lontana, evitarla ora deve essere la priorità della Comunità Internazionale, non ci sono dubbi.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: PYONGYANG CHIEDE AIUTO ALLA RUSSIA - In un incontro con il leader del partito liberal-democratico russo, Vladimir Zhirinovsky, il diplomatico della Nord Corea - Kim Yong Ho, vice direttore del Ministero degli Esteri - ha reso chiare le intenzioni di Pyongyang rispetto al grosso rischio di guerra mondiale scoppiato in queste ultime settimane: «Se vogliono la guerra nucleare, possiamo risponde con una guerra nucleare, se vogliono una guerra totale, siamo pronti alla guerra totale». Alle fortissime accuse mosse dal regime nordcoreano contro Trump e gli Usa fanno il paio invece la richiesta di aiuto e sostegno alla Russia di Putin, sempre di più “chiamata” sia dalla Cina che dalla stessa diplomazia di Kim Jong-un, a fungere come potenza di negoziati nel possibile scontro mondiale. Chiaro, i rapporti presenti ora tra Usa e Cremlino sul fronte siriano non rendono possibile una forte linea di distensione sulla crisi missilistica di Pyongyang. Questo però non ha impedito alla Corea del Nord di chiedere un aumento di relazioni e accordi con la Russia di Putin, «La Russia, così come il nostro Paese, è sotto il peso delle sanzioni di Stati Uniti ed Occidente. Tra i nostri Paesi occorre sviluppare relazioni d'amicizia, questa posizione riflette gli interessi dei popoli dei due Paesi». L’invito partito dal diplomatico ieri in visita presso il suo omologo Sergey Lavrov al Cremlino ha insistito sul nemico comune americano, «Sulla scena internazionale gli Stati Uniti, mascherandosi dietro il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno approvato una risoluzione contro il nostro Paese». Per ora non ci sono risposte ufficiali da parte di Putin che si tiene così equidistante sulla crisi nordcoreana tra Trump e Kim Jong-un; i prossimi sviluppi anche sul fronte della Siria probabilmente ci daranno una risposta anche al posizionamento strategico e divenuto ormai fondamentale della Russia sui vicini della Corea del Nord.

