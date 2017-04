Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Fossano, crolla ponte sulla tangenziale (19 aprile 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ATTACCO IN CALIFORNIA, KILLER UCCIDE TRE PERSONE - Uccise tre persone in California da parte di un 39enne, ricercato per un altro tragico evento avvenuto lo scorso giovedì. Alcuni testimoni affermano di aver sentito il killer gridare 'Allah Akhbar' prima di aprire il fuoco contro alcuni presenti, che in quel momento si trovavano di fronte alla Catholic Charities di Fresno. Il killer aveva già avuto modo di uccidere Cal Williams, una guardia giurata di un motel durante il precedente attacco. Non si sbilancia intanto il Capo della Polizia della cittadina, che non ha voluto parlare di un attacco terrorista prima della conclusione delle dovute indagini. Il 39enne, inoltre, aveva postato su Facebook alcune frasi contro i bianchi, mostrando la stessa violenza che in seguito ha riservato alle tre vittime. Secondo le prime indiscrezioni il 39enne sarebbe Kori Ali Muhammad, già al centro di un'indagine dell'FBI. Secondo le prime ipotesi, le sue azioni criminali potrebbero essere state motivate da odio razziale, anceh se non si esclude alcuna pista.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SCOPPIA IL ''CASO REPORT'' - Una trasmissione che di solito riesce a portare alla ribalta degli episodi legati agli scandali del bel paese, ma che ieri ha forse superato il limite. Questo è Report, che ieri in prima serata sulla Rai ha mandato in onda un servizio sui vaccini HPV, confutandone l’utilità. Immediatamente dopo la trasmissione in campo sono scesi decine di personalità mediche contrariate dal servizio, servizio che per molti ha fornito delle "tesi poco credibili e a volte totalmente false". Il vaccino che dovrebbe aiutare a prevenire i carcinomi femminili al collo dell’utero, è stato infatti presentato come inutile e a volte dannoso, scatenando le ire dei tanti ricercatori che nel passato hanno contribuito alla sua scoperta. In tale contesto pesantissimo l’attacco alla trasmissione da parte di Giorgio Palù, presidente della Società italiana di virologia, che ha evidenziato che le "risultanze a cui sono pervenuti i giornalisti sono del tutto errate". Nella vicenda quest’oggi è intervenuta finanche il ministro della Salute, la quale ha affermato che la "disinformazione vista ieri è qualcosa di aberrante".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). FOSSANO, CROLLA PONTE SULLA TANGENZIALE - Poteva trasformarsi in una tragedia il crollo che ieri pomeriggio ha interessato un ponte sulla tangenziale cittadina di Fossano. Il ponte crollato improvvisamente, solo per miracolo ha risparmiato due militari dei carabinieri, che in quel momento stavano effettuando un posto di controllo nella strada sottostante. Per fortuna in quel momento in strada non stavano transitando macchine, e gli unici danni materiali che si contano, oltre il ponte stesso, è la macchina dei carabinieri, andata distrutta. Immediatamente sul posto si è portato il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro delle macerie, allo scopo di accertare le cause del crollo. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Chiamparino, che ha definito "assurdo" l’accadimento.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). L'INGHILTERRA VA AL VOTO - Con una decisione improvvisa e inaspettata il premier inglese Theresa May ha comunicato ieri che i cittadini inglesi saranno chiamati alle urne il prossimo 8 giugno. La decisione del primo ministro, a sentire la sua dichiarazione, si è resa necessaria per sgombrare eventuali dubbi riguardo la forza della sua coalizione politica, in vista della difficile trattativa relativamente all’uscita dell’unione. La decisione ha immediatamente scatenato un coacervo di polemiche, con tutti i partiti di opposizione che hanno prospettato una situazione catastrofica, figlia forse dei sondaggi che danno in grande vantaggio l’attuale inquilina del 10 di Downing Street. Domani la May presenterà la mozione alla camera dei comuni, mozione che dovrebbe agevolmente passare vista la grande maggioranza in parlamento.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). RIMINI, TRAGEDIA NEL MARE - Due persone sono morte questo pomeriggio all’imbocco del porto di Rimini, allorquando la loro barca a vela si è schiantata sugli scogli di sopraflutto che proteggono l’ambito portuale. Altre 2 persone sono state salvate dai soccorsi immediatamente giunti sul posto, mentre altre 2 risultano dispersi. L’incidente dalle prime ricostruzioni sembrerebbe essere avvenuto per le cattive condizioni meteo, queste unite ad un avaria del motore dell’imbarcazione, hanno spinto la barca a vela sugli scogli. L’unità permane ancora all’imboccatura semi affondata, le operazione di soccorso sono difficilissime a causa del mare grosso, con onde che superano i 3 metri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, E' IL GIORNO DI BARCELLONA-JUVENTUS - I catalani sognano una nuova 'remontada' e l'attesa è spasmodica. La Juventus è appena arrivata al Campo Nou: 23 giocatori convocati da Allegri tra cui Paulo Dybala che stamattina si è regolarmente allenato e quindi ha recuperato dalla botta subita sabato scorso in campionato contro il Pescara. A Barcellona tutti credono nella seconda 'remontada' dopo il 6-1 inflitto al Paris Saint Germain: ci crede la squadra, ci crede la città e ci credono anche i giocatori. Luis Enrique è particolarmente carico e crede nella seconda impresa. Dopo il giorno di riposo concesso da Luis Enrique ai suoi giocatori, questa mattina alla Citat Esportiva Joan Gamper occhi puntati su Messi a cui mancano due sole reti per il raggiungere il traguardo 500 con la maglia del Barcellona. Barcellona-Juventus è una sorta di finale anticipata ed è la partita tra il migliore attacco e la migliore difesa fra campionato e Champions League. Barcellona è a quota 117 reti segnate e la Juve è a soli 22 reti subite. L'altro quarto che si disputa oggi è Monaco-Borussia Dortmund. Ieri intanto sono arrivati i primi nomi delle semifinaliste e cioè Atletico Madrid e Real Madrid che hanno eliminato Leicester e Bayern Monaco.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). MILAN, LA VISITA DEL PRESIDENTE A MILANELLO - Ieri il primo vertice tra i nuovi dirigenti del club rossonero e il ct Vincenzo Montella. Primo giorno di allenamento a Milanello dopo il pareggio con l'Inter sotto la nuova gestione cinese che aveva incontrato Montella e la squadra prima del derby. Il nuovo presidente del Milan, Li Yonghong, ha salutato tutti i giocatori prima di ripartire per la Cina e la squadra ha ripreso i lavori sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo, Massimo Mirabelli. Intanto Fassone studia le prime mosse di mercato; in agenda l'appuntamento con Montella che sarà il regista della campagna acquisti poi con Donnarumma; la squadra non può prescindere dall'attuale allenatore in scadenza naturale di contratto nel 2018 pronto ad allungare l'accordo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 19 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). FORMULA 1, FERRARI E VETTEL IN TESTA - Ferrari e Vettel in testa al mondiale ma la scuderia opera senza mai fermarsi. Dopo il Bahrain, i tecnici sono ripartiti con nuovi test. C'e' stato poco tempo per festeggiare la seconda vittoria consecutiva al mondiale: le squadre sono a lavoro e sulla Mercedes c'e' Hamiltondi nuovo che stamattina è stato lasciato a piedi da un guasto elettrico e alla guida della Red Bull c'e' Ricciardo. Vetture totalmente nuove e quindi enormi possibilità di sviluppo: ecco perché è importante partire col piede giusto in questo primo test. Tutte le squadre continueranno a crescere e gara dopo gara potranno variare i rapporti di forza interna su pista. La Ferrari schiera 2 macchine con 2 programmi differenti: Sebastian Vettel prova le gomme Pirelli che vedremo nel 2018. Il tedesco ha perso due ore per un guasto ad alcuni sensori; quindi continuerà a stare in pista sotto le luci del Bahrein anche quando gli altri si fermeranno. Sulla rossa numero 99 c'e' Antonio Giovinazzo.

