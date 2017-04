ACCOLTELLATO IN DISCOTECA/ Brescia, 21enne gravissimo: caccia all’aggressore (ultime notizie)

Immagini di repertorio (LaPresse)

ACCOLTELLATO IN DISCOTECA A BRESCIA, 21ENNE GRAVISSIMO: SI CERCA L’AGGRESSORE (OGGI 2 APRILE 2017) - Gravissimo episodio capitato ancora una volta in una discoteca nelle notti bagorde del weekend: un 21enne di origini colombiane è stato accoltellato attorno alle 6 del mattino fuori da una discoteca vicina a Via Corsica: il giovane è stato avvicinato ancora non si sa da chi è ha ricevuto parecchi fendenti all’addome, facendolo cadere a terra in una pozza di sangue. È stato trasportato all’ospedale Poliambulanza, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. Prognosi riservata al momento e condizioni gravissime in queste prime ore post-accoltellamento. È immediata caccia all’aggressore per tutta la provincia, una seconda caccia dopo quella di Bologna dove si cerca un killer-ladro che ha ucciso un barista a Budrio; domenica mattina intensa, con questo episodio avvenuto a Brescia che per fortuna non ha provocato una vittima, anche se le condizioni restano gravissime. Dalle prime indagini partite, pare che colombiano e il suo aggressore avrebbero trascorso la nottata in un discoteca vicina a via Corsica, luogo dell’aggressione; non si sa invece nulla dei motivi e possibili moventi che avrebbero fatto scatenare la lite. Sono in corso gli interrogatori agli amici del giovane 21enne per provare a capirne di più in questa ennesima tragedia sfiorata tra i locali giovanili, nei giorni in cui si piange la strage assurda di Alatri, con il giovane Emanuele Morganti ucciso a sprangate dopo una lite scoppiata ancora per cause non chiarissime.

