AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A10 (ultime notizie, oggi 2 aprile 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A10 TRA FINALE E FEGLINO - C'è stato un brutto incidente ancora in A10 ieri. Nell'autostrada che è stato scenario di tragici episodi questa settimana dobbiamo raccogliere purtroppo un altro problema. Il portale IVG.it racconta come ci sia stato un brutto incidente nella galleria che si trova collocata tra Finale e Feglino. E' stato necessario l'intervento sul posto di vigili del fuoco di Finale Ligure della Croce Verde di Finalborgo e anche degli addetti alle autostrade oltre alla polstrada. Nonostante questo non sono stati segnalati grandi problemi di traffico e quindi non dovrebbero esserci delle ripercussioni nemmeno nella giornata di oggi. Nello specifico l'incidente è stato un tamponamento tra diverse autovetture nella galleria di Rocca Carpanea. C'è stato solo un ferito di rilievo che è stato portato dall'ambulanza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Per fortuna non è in pericolo di vita.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 APRILE 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Come capita spesso anche durante la notte che ci ha portato a oggi, domenica 2 aprile 2017, sono numerosi i cantieri di lavoro che sono stati aperti sulle autostrade italiane. Le situazioni più significative sono state illustrate dal sito istituzionale Autostrade.it. Partiamo dalla strada Varese-Gazzada in direzione da buguggiate. E' stato chiuso l'allacciamento Azzate e rimarrà così fino alle sedici di questo pomeriggio. La situazione sicuramente sarà molto scomoda e chi si dovrà muovere da quelle parti prenderà obbligatoriamente una strada alternativa. Sarà importante andare a seguire con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale del portale. Passaimo poi all'A12 Livorno-Rosignano con al chilometro 177.8 in entrambe le direzioni saranno chiuse l'entrata e l'uscita Collesalvetti fino alle ore otto. Ovviamente potrebbero esserci delle variazioni e per questo è sempre importante monitorare tutto quello che può accadere. I cantieri possono sempre subire delle variazioni nell'orario di chiusura delle strade anche per eventuali inconvenienti non dipesi da chi svolge i lavori.

