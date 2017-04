Avvistamento Ufo/ Nel 1977 i ragazzi di una scuola videro un oggetto misterioso...

Ufo (Pixabay)

LA CLASSE CHE HA VISTO UN UFO NEL 1977: L'AVVISTAMENTO È ANCORA AVVOLTO DAL MISTERO - È ancora avvolto dal mistero l'avvistamento di un ufo avvenuto nel 1977, quando una classe di alunni raccontò di aver visto un velivolo misterioso solcare i cieli di Broad Haven. I bambini, che in quell'istante si trovavano nel cortile per la consueta ricreazione, rientrarono in classe in fretta e furia e diedero subito l'allarme al preside Ralph Llewellyn. In seguito alle pressioni degli alunni, l'uomo, che in un primo momento non poté fare altro che pensare a una burla, decise di avvertire la stazione di polizia locale, che cominciò sin da subito a indagare su questa vicenda così misteriosa. Ciò che infatti sorprese il preside fu il fatto che gli alunni, separati gli uni dagli altri e messi alla prova, riuscirono a disegnare il medesimo oggetto riportando in maniera fedele le stesse caratteristiche. In particolare, uno dei ragazzi, Davis Davies, descrisse il veicolo come "perlato, grigio argento, di circa dodici metri di lunghezza, a forma di siluro, con una sezione a cupola superiore che copriva un terzo della parte centrale del veicolo, a sua volta ricoperta da una luce pulsante rossa", così come riporta Dagospia. In seguito, ci furono anche altri avvistamenti nella zona, ma i sospetti si concentrarono sui militari e le basi di massima sicurezza presenti nei dintorni. Come riporta il Daily Mail, nel villaggio, di recente si è tenuto un incontro al quale ha partecipato anche Neil spring, autore di "The Watchers", nel corso del quale si è parlato di alcune rivelazioni su un possibile lancio di un aereo di tipo sperimentale. Gli alunni della scuola di Broad Haven, però, restano fermi sulla propria posizione: ciò che hanno avvistato nel lontano 1977 era certamente un Ufo.

