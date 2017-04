BARISTA UCCISO A BOLOGNA/ Rapina a Budrio: reagisce e il ladro gli spara, caccia al killer (ultime notizie)

Rapina a Bologna, repertorio (LaPresse)

BARISTA UCCISO A BOLOGNA, RAPINA A BUDRIO: REAGISCE E IL LADRO GLI SPARA (OGGI 2 APRILE 2017) - Rapina andata molto male a Bologna, nella frazione Budrio: un barista reagisce al ladro che lo stava rapinando e viene colpito da più spari di pistola, rimanendo ucciso tragicamente. Il gestore del bar a Riccardina di Budrio, nel Bolognese, è rimasto freddato nel momento in cui ha cercato di reagire alla richiesta di denaro che il delinquente stava veementemente ritirando, dopo essere entrato nel locale con armi in mano, un fucile e una pistola. Pare vi sia stata una colluttazione da cui sono scaturiti alcuni spari che hanno anche ferito due clienti nel bar, per fortuna non in maniera grave. Il barista invece è rimasto colpito alla testa, morendo praticamente sul colpo: tutto è avvenuto nel retrobottega, raccontano le prime agenzie di stampa della domenica mattina. Nel locale c’era anche la moglie della vittima e anche lei è stata puntata dal fucile prima di vedere il ladro fuggire: non è però rimasta ferita, “solo” choccata per la morte orribile e tragica del marito. Il killer è fuggito poi a piedi lasciando perdere le proprie tracce e scatenando ora una caccia all’uomo in tutta la regione.

BARISTA UCCISO A BOLOGNA, RAPINA A BUDRIO: CACCIA AL KILLER, PARLA IL SINDACO (OGGI 2 APRILE 2017) - Da Bologna in tutta la Regione Emilia Romagna è scattata la caccia all’uomo: il ladro che qualche ora fa ha ucciso il barista dopo la reazione alla rapina che stava eseguendo, ha ferito anche due clienti del bar (in maniera lieve) e non si capisce se sia avvenuto in mezzo alla colluttazione avuta con il gestore o se in un secondo momento a “mente fredda”. Resta l’orrore per quanto successo a Budrio, con il paesino e l’intera città di Bologna attigua sotto choc. «E' un fatto di efferatezza e una gravità inaudite per Budrio e per qualsiasi altro territorio», ha scritto poco fa il sindaco Pierini su Facebook. Episodio da condannare su tutta la linea, annunciando come la manifestazione prevista per la giornata di oggi di tutti gli amministratori e i sindaci della Città Metropolitana di Bologna è stata annullata per evidenti motivi. «Sono inorridito per quello che è successo, ma fermo nel voler reagire immediatamente e senza tentennamenti a quello che è accaduto. Dobbiamo respingere a testa alta questa violenza e chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia il responsabile nel più breve tempo possibile», conclude il post il sindaco a Budrio, mentre è in corso la caccia al killer, con alcune tracce di sangue lasciate forse dallo stesso ladro che sono al momento sotto analisi da parte della scientifica. Se così fosse, l’uomo sarebbe ferito e dunque maggiormente rintracciabile.

