BIMBO CADUTO NEL POZZO/ Velletri, estratto vivo dopo volo di 9 metri: è gravissimo (ultime notizie)

Caduta nel pozzo, repertorio (LaPresse)

BIMBO CADUTO NEL POZZO A VELLETRI: ESTRATTO VIVO DOPO VOLO DI 9 METRI (OGGI 2 APRILE 2017) - Un bimbo rumeno è caduto in un posso a Velletri, vicino a Roma: il tutto è avvenuto in una piccola proprietà agricola dove il nonno del ragazzino, dopo averlo perso di vista un attimo mentre il bomba stava giocando, si è avvicinato al pozzo e ha visto il nipote che era appena caduto facendo un volo di 9 metri di profondità. Ieri sera allora, dopo la tragedia, il nonno stesso si è calato nel pozzo dando l’avvio alla fase di soccorso che ha coinvolto i Sommozzatori, il nucleo Sai e i Vigili del Fuoco. Il nonno è riuscito a fare emergere il piccolo bimbo dall’acqua dove era rimasto invece per alcuni minuti. In un secondo momento poi i Vigili sono riusciti ad estrarlo e consegnarlo subito ai sanitari del 118: le condizioni però rimangono gravissime anche in questa mattinata, ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I giovani genitori rumeni proprietari dell’azienda agricola hanno dato l’avviso ai soccorsi tempestivamente e forse questo ha potuto dare qualche speranza in più in queste ore al povero bimbo che ancora con dinamiche da capire è riuscito a cadere nel pozzo profondo.

BIMBO CADUTO NEL POZZO A VELLETRI: È GRAVISSIMO, LA DINAMICA (OGGI 2 APRILE 2017) - Una dinamica choc con ancora tanti dubbi da affrontare e chiarire: vicino alla Capitale, a Velletri, un bimbo si è avventurato forse troppo aldilà delle sue capacità, si è arrampicato sul pozzo recintato vicino al giardino dell’attività agricola dei genitori di origine rumene ed è caduto giù. Il tutto mentre il nonno pare lo abbia perso un attimo di vista, non potendo a quel punto più impedire la caduta. Si è poi calato immediatamente per provare a tirarlo fiori dall’acqua, riuscendoci anche se a quel punto i minuti sott’acqua e dopo un volo del genere potrebbero aver causato danni assai gravi per il piccolo bambino ora ricoverato in condizioni estreme all’ospedale di Roma. Scompenso cardiocircolatorio ed escoriazioni gravi sono i punti di sofferenza del bimbo rivelati in queste prime ore della domenica alla stampa. Nei prossimi aggiornamenti potremmo essere più esaustivi riguardo la completa dinamica dei fatto, in maniera da provare a comprendere cosa realmente sia successo al bambino caduto nel pozzo a Velletri.

