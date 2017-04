KETTY LISI/ Parla la fidanzata di Emanuele Morganti, ucciso a sprangate in discoteca ad Alatri (Domenica Live)

I funerali di Emanuele Morganti (LaPresse)

KETTY LISI, PARLA LA FIDANZATA DI EMANUELE MORGANTI A DOMENICA LIVE (OGGI 2 APRILE 2017) - Parlerà in esclusiva per la prima volta in televisione Ketty Lisi, la fidanzata di Emanuele Morganti, ucciso settimana scorsa ad Alatri dopo uno scontro con un gruppo di ragazzi fuori dalla discoteca Mirò. Morto dopo numerosi aggressioni con calci, pugni e sprangate fatali che hanno portato alla morte in pochi istanti del povero 20enne, arrivato al locale vicino a Frosinone proprio assieme a Ketty. Parlerà dopo giorni di silenzi interrotti solo da un post su Facebook e alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Nel programma appena cominciato di Barbara D’Urso parlerà a breve Ketty, raccontando il dolore e l’orrore per una vicenda assurda che ha fatto scuotere l’Italia intera sui temi di amicizia, sicurezza, omertà e mancanza di coraggio. Un caso-limite che racconta purtroppo molto bene alcune realtà a metà tra il degrado e la “noia” giovanile, purtroppo responsabile di tale efferatezza: ucciso per un drink, una lite nata per un niente e finita con la “punizione” del branco contro un ragazzo innocente. «L’ho visto ammazzato, avrò il rimorso tutta la vita», aveva detto pochi giorni fa al Corriere; Ketty è disperata e anche arrabbiata per aver letto alcuni commenti dopo la tragedia di Alatri che parlavano di Emanuele come una “testa calda” che avrebbe provocato la lite. «Ma come si fa a dire una cosa così? - sbotta Ketty - Stava solo passando una serata con gli amici e la sua ragazza. Non aveva fatto niente». La ragazza proverà a parlare anche del ruolo dei buttafuori che ancora restano all’oscuro e forse protagonisti del pestaggio, assieme ai due arrestati (Paolo Palmisani e Mario Castagnacci) e agli altri 6 indagati, uno proprio questa mattina. « I bodyguard lo hanno picchiato fuori dalla discoteca - dichiara Ketty, che sul Corriere aveva anche aggiunto, come dimostrano i primi arresti, che ad infliggere il colpo mortale ad Emanuele è stato un italiano..

KETTY LISI, PARLA LA FIDANZATA DI EMANUELE MORGANTI A DOMENICA LIVE: L’ULTIMO POST SU FACEBOOK (OGGI 2 APRILE 2017) - Un ultimo, toccante e commovente messaggio su Facebook dedicato da Ketty Lisi al suo fidanzato Emanuele Morganti, da una settima non più su questa terra dopo l’orrore del pestaggio e omicidio ad Alatri, in provincia di Frosinone. Tra pochi minuti Ketty parlerà a Domenica Live, per la prima volta in televisione dopo il dramma della discoteca che gli ha portato via il ragazzo a lei, alla famiglia a tutti gli amici che lo ricordano con il sorriso. «Questa è la foto che ti piaceva più di tutte amore mio. Non riesco ancora a realizzare tutto quello che è successo. Non meritavi tutto questo, non hai fatto niente di male. Una morte così». Nel post si vedono loro due, Emanuele e Ketty, due giovani normalissimi che non si attendevano quella sera una fine così disgraziata; «Ricordo uno dei tuoi ultimi messaggi di venerdì pomeriggio: "ti amo più di ogni altra cosa".. E continuerò a ricordarlo per sempre, come continuerò a ricordare anche te. Ti amo e lo farò per sempre. Il mio cuore ora sta lì con te. Ci rivedremo presto, ciao amore mio», conclude la ragazza ancora in lacrime per quanto successo. Oggi proverà a raccontare qualcosa di più, in un caso che tutta Italia ha ancora in questi giorni tra le primissime cronache per l’efferatezza e la mancanza di “senso” con una reazione spropositata dopo una lite di poco conto.

