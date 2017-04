ATTENTATO A PARIGI/ Ultime notizie, sparatoria Champs Elysees: terrorismo Isis, o attacco comune? Un morto

Attacco a Parigi, spari sulle Champs Elysees (Foto: Lapresse)

ALLARME TERRORISMO A PARIGI: SPARATORIA SUGLI CHAMPS ELYSEES, MORTO UN AGENTE (20 APRILE 2017) - Morto un poliziotto a Parigi, sugli Champs Elysees, nel corso di un attacco che ha portato al ferimento di un altro agente. Scattato subito l'allarme terrorismo, come rivelano fonti del governo francese, anche se le motivazioni del folle gesto sono ancora tutte da accertare. Le ultime notizie hannor rivelato inoltre che l'attentatore è stato ucciso subito dopo l'avvio della sparatoria con le autorità. E' ancora in corso l'evacuazione dei punti focali di Parigi, le zone più rinomate che con maggiore probabilità potrebbero rientrare nell'interesse di eventuali e nuovi attacchi. Le forze della Polizia intanto stanno perlustrando la zona interessata anche grazie all'uso degli elicotteri, come sottolinea La Repubblica. L'invito a tutti i cittadini è di mantenersi lontani dall'area fino a che le autorità non annunceranno il cessato pericolo.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine nell'area che racchiude Le Foquets, uno dei locali più gettonati di Parigi. In seguito alla sparatoria, la zona è stata infatti vietata all'accesso di cittadini e residenti, grazie all'impiego delle unità speciali e di centinaia di agenti. Secondo le prime ricostruzioni, diffuse dalla testata francese Le Figaro, l'attentatore non avrebbe agito da solo ma con l'aiuto di un complice. Quest'ultimo sarebbe ancora in fuga. L'attentato parigino è avvenuto inoltre mentre stava andando in onda un importante dibattito fra i candidati alle presidenziali, l'ultima esposizione dei diversi programmi in previsione delle elezioni che avranno luogo la prossima domenica. A causa della sparatoria e della possibilità che non si tratti di un episodio isolato, il governo ha implementato le misure anti-terrorismo in tutta la Francia.

