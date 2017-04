AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A14 (ultime notizie, oggi 20 aprile 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 APRILE 2017). INCIDENTE SULL'A14 ANCONA-PESCARA - Nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente sulle autostrade italiane come segnalato dal sito istituzionale Autostrade.it. Questo ha portato nella prima serata sull'A14 Ancona-Pescara a traffico rallentato al chilometro 230.4 direzione autostrada Milano-Napoli tra Loreto e Ancona sud per ripristino da un incidente. Un incidente però di cui non sappiamo con precisione le dinamiche e nemmeno se ci sono stati dei feriti o meno. Sicuramente però la situazione sarà risolta per le prime ore di questa mattina anche perché già in tarda serata si lavorava per sistemare una situazione piuttosto complicata dal ripristino per l'incidente degli addetti all'autostrada. Sarà comunque consigliabile, per chi dovesse andare a percorrere quel tratto, consultare con attenzione il portale che sarà aggiornato in tempo reale.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 APRILE 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Nella notte in autostrada sono stati aperti diversi cantieri che hanno portato a dei lavori segnalati dal portale istituzionale Autostrade.it. Si parte dal Raccordo Casoria-Capodichino dove al chilometro zero direzione S.p.1 troveremo chiuso il tratto tra bivio diramazione Capodichino e Bivio SP 1 Casoria fino alle ore sei. Nell'altra direzione invece sarà chiuso il tratto tra Bivio Sp 1 Casoria e Bivio Diramazione Capodichino. Sull'A11 Firenze-Pisa nord al chilometro 1.9 direzione Pisa invece rimarrà chiuso il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino fino alle ore sei. In quest'ultimo caso è consigliata l'entrata Sesto Fiorentina per chi viene da Pisa. Rimane comunque a disposizione di tutti il portale che in tempo reale suggerisce le diverse situazioni da analizzare con attenzione.

