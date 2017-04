EMANUELE MORGANTI / Blitz nelle abitazioni dei buttafuori indagati: si cerca il manganello (ultime notizie)

Emanuele Morganti, ultime notizie

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: BLITZ IN CASA DEI BUTTAFUORI INDAGATI (NEWS OGGI, 20 APRILE 2017) - Le indagini attorno al caso di Emanuele Morganti, il giovane 20enne ucciso ad Alatri, in seguito ad una rissa brutale consumatasi all'esterno del locale Miro Music Club quasi un mese fa, proseguono senza sosta. L'intento di chi indaga è quello di chiarire responsabilità e movente di una rissa che per la famiglia della vittima continua a rappresentare una mera vendetta personale ai danni del povero Emanuele. Intanto, continua la ricerca dell'arma, quasi certamente un manganello, usato per dare il colpo mortale al 20enne ed a tal fine è stato compiuto nelle passate giornate un vero e proprio blitz da parte dei Carabinieri nelle abitazioni di alcuni buttafuori indagati per l'omicidio del giovane. Lo rivela Ciociariaoggi.it che parla di un blitz in piena regola messo a punto da una ventina di uomini dell'Arma che hanno fatto irruzione nelle abitazioni degli indagati, letteralmente circondate e messe a soqquadro senza alcun preavviso. Ad essere passate al setaccio non solo le stanze ma anche divani, armadi e ripostigli dei buttafuori coinvolti nella triste vicenda. Gli inquirenti, infatti, sospettano che il manganello telescopico sia ancora in possesso di qualcuno di loro e che quindi non sia stato fatto sparire dopo il massacro di Emanuele Morganti. La speranza è non solo quella di ritrovarlo ma soprattutto di rinvenire su di esse tracce ematiche o impronte digitali in grado di portare ai veri responsabili della rissa.

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: AL VIA LE ANALISI DEI CELLULARI DEGLI ARRESTATI (NEWS OGGI, 20 APRILE 2017) - Il blitz attuato dagli uomini dei Carabinieri che indagano sulla morte di Emanuele Morganti è stato realizzato poco prima di Pasqua ma solo oggi la notizia è venuta alla ribalta. Attualmente non sono ancora stati resi noti gli esiti dell'importante operazione avvenuta nel massimo riserbo imposto dal procuratore Giuseppe De Falco. Gli accertamenti intanto proseguono e proprio per la giornata di oggi sono in programma ulteriori operazioni decisamente importanti e che hanno a che fare con le tre persone in carcere per l'omicidio di Emanuele Morganti. I militari del Ris, infatti, dalla giornata odierna inizieranno le analisi dei cellulari dei due fratellastri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani ma anche dell'ultimo arrestato dopo un periodo di latitanza, Michel Fortuna. La speranza, in questo caso, è che la memoria dei dispositivi telefonici abbia preservato materiale interessante ai fini delle indagini. Si parla non solo di presunte conversazioni avvenute via sms e che lascerebbero intendere la possibile premeditazione, ma anche foto e soprattutto video che potrebbero essere stati girati la sera della rissa mortale, fuori dal locale di Alatri. Oltre alla pista testimoniale, dunque, si segue quella tecnologica affidata al lavoro del al raggruppamento investigativo scientifico che cercherà di individuare ed inchiodare definitivamente l'assassino di Emanuele Morganti.

