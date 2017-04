FESTIVAL DELLA CANNABIS/ Milano, 420 Hempfest: c'è il Movimento 5 Stelle, ma il centrodestra insorge

Festival della cannabis, 420 Hempfest 2017 - Seconda edizione

FESTIVAL DELLA CANNABIS A MILANO, 420 HEMPFEST: C'È IL MOVIMENTO 5 STELLE, MA IL CENTRODESTRA INSORGE - Arriva oggi, giovedì 20 aprile, a Milano il 420 Hempfest, il "primo, ufficiale e unico cannabis day italiano", come scrive il sito della manifestazione. Si tratta di una una via di mezzo tra una festa e una giornata di studio, perché sono previsti corsi di coltivazione della canapa industriale e di coltivazione casalinga per scopi terapeutici, ma anche musica e cibo. I corsi saranno presentati da una parlamentare del Movimento 5 Stelle, Loredana Lupo, prima firmataria del progetto di legge, approvato nel 2015, sulla coltivazione della canapa industriale. Il nutrizionista Giuseppe Nicosia e Claudio Natile, dell'azienda Canapuglia, spiegheranno come coltivare la cannabis. Il 420 Hempfest è nato in America negli anni Settanta ed è sbarcato per la prima volta a Milano lo scorso anno. Fortemente critica la Lega, che insieme a Forza Italia, attacca la manifestazione. Silvia Sardone, consigliera comunale FI, lo giudica un «raduno fortemente diseducativo che fa passare messaggi sbagliati, spingendo per la liberalizzazione delle droghe leggere». Protesta anche il consigliere regionale della Lega, Fabio Rolfi, il quale evidenzia la vicinanza tra il luogo del 420 Hempfest, cioè Lambrate, e i luoghi di recupero per tossicodipendenti, che si trovano a decine di metri. CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA PAGINA FACEBOOK DEL 420 HEMPFEST.

FESTIVAL DELLA CANNABIS A MILANO, 420 HEMPFEST: LE REAZIONI POLITICHE - Il 420 Hempfest torna a Milano: oggi ai Lambretto Studios a Lambrate è in programma il "Cannabis day". L'evento, a ingresso libero, è vietato ai minori di 18 anni e vieta il consumo di qualsiasi sostanza stupefacente. Gli organizzatori hanno spiegato che la manifestazione ha l'obiettivo di «approfondire il mondo della cannabis» attraverso un programma di musica, arte, conferenze con esperti e corsi. Intanto il clima politico si è acceso, perché, ad esempio, il centrodestra ha chiesto al Comune di fermare l'iniziativa. Per il consigliere comunale della Lega Massimiliano Bastoni si tratta di un evento che «cela palesemente un'orgia di droga e di musica da sballo». L'assessore alla Sicurezza ha risposto con pragmatismo: «Se la festa è fuori dai termini della legge sarà la questura a intervenire, altrimenti non la può vietare nessuno». Gli stessi organizzatori hanno rivendicato il diritto di festeggiare questa giornata e precisano che la manifestazione rispetta «tutti i termini di legge in vigore ed è parte di un circuito internazionale che il 20 aprile festeggia la giornata della Cannabis in tutto il mondo. Cercare di ostacolare l'edizione italiana porrebbe l'Italia in una posizione retrograda».

