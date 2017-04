Francesco Schettino, ex comandante Costa Concordia

FRANCESCO SCHETTINO: COSTA CONCORDIA, OGGI LA SENTENZA. RICORRERÀ ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO? - Potrebbe arrivare oggi la sentenza nei confronti di Francesco Schettino, il comandante della Costa Concordia che naufragò a largo dell'isola del Giglio il 13 gennaio 2012. A cinque anni di distanza dal grave incidente navale in cui morirono 32 persone, si attende il verdetto che potrebbe confermare i 16 anni e un mese di reclusione stabiliti dalla Corte d'appello di Firenze nel maggio scorso. In questo caso per Francesco Schettino si spalancherebbero le porte del carcere. Qualche giorno fa i difensori del marittimo metese hanno depositato motivi aggiunti al ricorso presentato ad ottobre per chiedere alla Cassazione l'annullamento della sentenza d'appello. C'è, ad esempio, come riportato da Il Mattino, il parere pro veritate del penalista e docente Giovanni Flora, il quale rafforza alcuni dei nove motivi alla base del ricorso di Francesco Schettino. Ad esempio, gli sarebbe stato impedito di essere giudicato in modo imparziale: l'ex comandante sarebbe stato sottoposto ad una sezione della Corte d'appello diversa da quella deputata a pronunciarsi sui reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

FRANCESCO SCHETTINO: COSTA CONCORDIA, OGGI LA SENTENZA. UNA LUNGA BATTAGLIA LEGALE - I difensori di Francesco Schettino hanno voluto sottoporre alla Cassazione un video di circa 25 minuti, diverso rispetto a quello che circola sul web, durante il quale l'ex comandante della Costa Concordia spiega la propria versione della tragedia del Giglio, soffermandosi sulle prove che sarebbero state disattese dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione dovrà tenere conto di tutti gli elementi a disposizione per il verdetto, che dovrebbe arrivare nella tarda serata di oggi. Se la discussione dovesse andare per le lunghe, potrebbe arrivare nell'udienza del 4 maggio, ma forse non ce ne sarà bisogno. I giudici potrebbero rinviare Francesco Schettino alla Corte d'appello o confermare la decisione di secondo grado e quindi mandarlo in carcere. Il marittimo comunque non dovrebbe essere a Roma oggi: secondo Il Mattino, attenderà il verdetto nella sua casa di Meta. Descritto come «fiducioso e determinato», Francesco Schettino negli ultimi tempi ha riletto le carte del processo e fornito spunti di riflessione ai suoi legali. Intanto si parla di una nuova battaglia giudiziaria: si sta facendo strada all'interno dell'entourage dell'ex comandante l'ipotesi di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma questa possibilità verrà valutata solo se in caso di conferma della sentenza d'appello.

