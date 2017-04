GABRIELE DEL GRANDE/ Arrestato in Turchia, il padre: “vado a smuovere la diplomazia” (ultime notizie)

Gabriele Del Grande (foto da Twitter)

GABRIELE DEL GRANDE ARRESTATO IN TURCHIA (ULTIME NOTIZIE): PARLA IL PADRE MASSIMO - Non si sblocca la trattativa tra Italia e Turchia per il rilascio di Gabriele Del Grande, giornalista e documentarista arrestato una settimana e mezzo fa senza un vero capo d’accusa al confine tra la Siria e il Paese governato da Erdogan. Ieri sera la telefonata tra Alfano e il suo omologo ministero degli esteri turco - «liberate subito Gabriele» - non ha avuto alcun effetto al momento. La comunità internazionale inizia a smuovere qualcosa, ma è il padre Massimo che intende fare molto di più andando a Roma per poter stare più vicino alle operazioni diplomatiche della Farnesina e promettendo di “smuovere di più le acque” in una intervista al Tirreno. È un oste ma è tenace come un mastino il padre del giornalista arrestato ingiustamente, e ama suo figlio più di ogni altra cosa al mondo: «Mio figlio è sempre stato una persona che ha dato aiuto e non lo ha mai chiesto. Ha sempre dato e mai voluto niente in cambio, un generoso di natura — racconta Massimo Del Grande — . Se ha deciso di iniziare uno sciopero della fame e di chiedere l’intervento delle autorità e una mobilitazione significa davvero che la situazione è complessa e la cosa, come genitore, mi fa pensare e preoccupare». Il consolato ieri è stato impedito nell’incontrare Del Grande e per questo motivo il padre Massimo ha deciso di scendere a Roma per “velocizzare” le pratiche: «Le autorità turche ogni giorno chiedono documenti nuovi. Per questo molto probabilmente mi recherò al consolato a Roma di persona per firmare delle carte nella speranza che il console possa vedere Gabriele», spiega ancora l’oste Massimo ai colleghi del Tirreno.

GABRIELE DEL GRANDE ARRESTATO IN TURCHIA (ULTIME NOTIZIE): IL DIGIUNO DELLA COMPAGNA ALEXANDRA - Come il suo compagno Gabriele Del Grande, anche la bella Alexandra D’Onofrio racconta alla stampa di aver cominciato un digiuno per solidarietà con il proprio uomo rinchiuso ancora ingiustamente nelle carceri turche senza possibilità di vedere avvocati e consolle italiano, come invece garantirebbero le leggi internazionali. «Gabriele è arrabbiato, non sa niente di quello che succede fuori dalla sua cella di isolamento. Non gli fanno incontrare un avvocato, non gli dicono di cosa è accusato»; 35 anni, regista anche lei e spesso assieme a Gabriele Del Grande nei suoi documentari, Alexandra ha raccontato anche ieri come attraverso gli amici stanno tenendo aperta la pagina Fb “Io sto con la sposa”, titolo del primo famoso documentario di Gabriele. «Lui è in sciopero della fame e io lo seguo e lo farò con lui, a staffetta con tutti i suoi sostenitori», racconta ancora Alexandra ai microfoni di Repubblica Tv. Intanto prosegue l’estenuante trattativa per provare almeno a far arrivare un avvocato in carcere da Gabriele, come ha raccontato in esclusiva al Sussidiario.net il senatore e presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Luigi Manconi. «Ci siamo sentiti telefonicamente e mi ha spiegato che lui e il nostro vice console ad Ankara si trovano bloccati da più di otto ore al centro dove è detenuto Del Grande. Non c'è stato un formale rifiuto all'accesso ma un protrarsi delle pratiche e delle procedure che va avanti dalla mattina».

