GESSICA NOTARO/ Ex Miss Italia sfregiata con l'acido: la sua vita dopo l’aggressione (Maurizio Costanzo Show)

Gessica Notaro, ex Miss sfregiata con l'acido

GESSICA NOTARO, EX MISS SFREGIATA CON L’ACIDO: LA PRIMA PROTAGONISTA DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW - Lo scorso 10 gennaio, per Gessica Notaro, la 28enne di Rimini giunta dieci anni fa in finale al concorso di bellezza Miss Italia, ha segnato per la giovane l'inizio di un incubo. Vittima di un agguato nel quale è stata aggredita e deturpata dall'acido e per il quale è in carcere l'ex fidanzato Edson Tavares, Gessica sarà domani sera la prima protagonista del nuovo ciclo di puntate del Maurizio Costanzo Show. Per la prima volta, dunque, la 28enne sfregiata sarà presente nel salotto del celebre giornalista per raccontarsi e confidarsi, a partire proprio da quella tragica sera di oltre tre mesi fa. In attesa della prima udienza del processo contro l'ex Eddy accusato di stalking (per l'aggressione con l'acido le indagini sono ancora in corso), Gessica Notaro ripercorrerà le dolorose tappe dopo l'aggressione e che ad oggi, come rivela Il Resto del Carlino, l'hanno già portata ad affrontare le prime tre operazioni, tra cui quella all'occhio sinistro rimasto lesionato dall'acido. Per le successive occorrerà attendere almeno un anno prima di essere nuovamente sottoposta alla chirurgia plastica per la ricostruzione del volto. La ragazza non ha dubbi sul fatto che l'autore ed esecutore dell'aggressione, consumatasi la sera del 10 gennaio scorso, sotto la sua abitazione appena scesa dall'auto, fosse proprio l'ex fidanzato Edson Tavares. Lo ha ribadito anche di recente nel corso di una intervista al giornale inglese Daily Mail: "Ho visto Eddy venire verso di me e tirarmi l’acido. Ha alzato il braccio per essere sicuro di averlo versato tutto. La mia faccia bruciava, ho subito perso la vista".

GESSICA NOTARO, EX MISS SFREGIATA CON L’ACIDO: PER LA GIOVANE L’AGGRESSORE È SEMPRE STATO EDDY TAVARES - Gessica Notaro, ex Miss Romagna 2007, nonostante l'aggressione con l'acido e che l'ha sfigurata in volto, non ha perso la sua solarità e soprattutto la sua grande forza. Nei momenti successivi all'aggressione subita la sera del 10 marzo scorso, la 28enne di Rimini ha sempre descritto la medesima scena: un uomo vestito di nero, con in mano una bottiglietta di plastica; il lancio dell'acido in pieno viso, poi la fuga del suo aggressore. Gessica non ha dubbi su chi fosse l'autore del terribile gesto: "L'ho visto, ho visto Eddy", raccontava nelle settimane successive alla terribile vicenda. Secondo il suo racconto, Edson Tavares - in carcere dal giorno successivo all'aggressione con l'acido - si sarebbe dato prontamente alla fuga. Lei lo avrebbe rincorso per qualche metro, urlando di dolore, fino a quando la sua vista non si è appannata sempre di più per effetto dell'acido. La giovane fu colpita sotto casa, dopo essere scesa dall'auto e dopo che il suo nuovo fidanzato era andato via da pochi istanti. "Sono corsa verso casa e ho citofonato a mia madre che è scesa in pigiama. ‘Eddy mi ha tirato l’acido’, le ho detto e siamo corse in ospedale", raccontava Gessica Notaro al quotidiano Il Resto del Carlino. Lo stesso giorno dell'aggressione, l'ex compagno aveva contattato anche la madre dell'ex Miss sfregiata. Aveva chiesto telefonicamente alla donna dove avrebbe potuto trovare la 28enne. Nonostante la madre di Gessica gli avesse detto che era fuori, lui non si era arreso tanto da attendere, secondo l'accusa, che ritornasse a casa per poi aggredirla.

GESSICA NOTARO, EX MISS SFREGIATA CON L’ACIDO: LA GELOSIA DI EDDY TAVARES E L’ULTIMO INCONTRO PRIMA DELL’AGGRESSIONE - La folle gelosia di Eddy Tavares sarebbe alla base dell'aggressione con l'acido ai danni della bellissima Gessica Notaro. Per la fine dello scorso anno, pochi giorni prima di gettarle addosso una bottiglietta di acido, sfregiandola rovinosamente, Edson le aveva inviato un messaggio Whatsapp nel quale le confermava di aver scoperto la sua nuova relazione amorosa. Lei aveva negato, poi aveva provveduto a bloccare il suo contatto. A pochi giorni dall'aggressione, i due ex fidanzati si erano incontrati faccia a faccia, per caso, in un centro commerciale. Gessica Notaro raccontò agli inquirenti come lui la ignorò, salutando solo la madre. Poi, la sera del 10 gennaio, Eddy Edson avrebbe deciso di cancellare per sempre la bellezza ed il sorriso di Gessica Notaro con l'acido. Ma la 28enne non ha nessuna intenzione di arrendersi ed anche di fronte all'inaudito odio dell'ex compagno originario di Capo Verde, ad oggi ha dimostrato di voler lottare con tutte le sue forze. Oggi Gessica Notaro non cerca vendetta ma giustizia. Il suo desiderio però, resta solo uno: far vedere a Eddy Tavares come l'ha ridotta.

