IGOR VACLAVIK/ Caccia al killer di Budrio: blitz in cerca del presunto complice? (ultime notizie)

Igor Vaclavic, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: BLITZ IN PIENA CAMPAGNA (20 APRILE 2017) - La caccia a Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, il 41enne serbo ricercato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, rispettivamente barista di Budrio e guardia venatoria di Portomaggiore, prosegue senza sosta da ormai venti giorni ma potrebbe presto preannunciare una svolta. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, un enorme dispiegamento di uomini è stato coinvolto in un blitz all'interno di una casa nelle campagne del Ferrarese. E' qui che gli inquirenti credono possa essersi rifugiato, o quantomeno passato Igor il russo, nella zona compresa tra Molinella e Marmorta, nell'ambito della cosiddetta "zona rossa" individuata dalle Forze Speciali e racchiusa nel raggio di circa 40 chilometri quadrati. Non solo Carabinieri, ma anche cani molecolari e uomini in borghese armati e con addosso il giubbotto antiproiettile hanno fatto irruzione nel casolare che, da quanto rivelato dalla trasmissione La vita in diretta che ha seguito il blitz in tempo reale, pare fosse abitata da due famiglie. Qui, per motivi oscuri, le Forze dell'Ordine avrebbero concentrato la loro attenzione, forse dopo aver fiutato le tracce di Norbert o in seguito ad una serie di elementi raccolti e che gli avrebbero portati nella zona attentamente perlustrata.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: BLITZ IN CERCA DEL PRESUNTO COMPLICE? (20 APRILE 2017) - A seguire in diretta il blitz dei Carabinieri alla ricerca dello spietato killer di Budrio, anche la trasmissione Pomeriggio 5 che ha rivelato l'arrivo sul posto da parte della Scientifica che ha provveduto ad effettuare fotografie nell'abitazione, sita lungo una strada principale e nei pressi del centro abitato. L'arrivo di numerose pattuglie dei Carabinieri ha portato a chiudere le strade circostanti l'abitazione finita sotto la lente di ingrandimento da parte degli inquirenti a caccia di Igor Vaclavic. A completare l'ampia squadra al lavoro anche i cacciatori di Calabria. Il sentore, dunque, è che il cerchio si stia sempre più stringendo attorno a Igor, anche alla luce di ulteriori blitz realizzati nel pomeriggio di ieri in altri casolari abbandonati ma anche in abitazioni private sempre con l'aiuto dei cani molecolari, nei giorni scorsi messi in seria difficoltà a causa del maltempo che avrebbe occultato le tracce del super-ricercato. E' tuttavia possibile che il blitz realizzato ieri sia stato mirato non solo alla ricerca di Igor Vaclavic quanto di un suo possibile complice che avrebbe aiutato il serbo nella fuga.

IGOR VACLAVIK, CACCIA AL KILLER DI BUDRIO: IL COMMENTO DEL SINDACO (20 APRILE 2017) - A commentare le ardue operazioni di ricerca di Igor-Norbert è stato nelle passate ore anche il primo cittadino di Budrio, Giulio Pierini. Sono trascorsi 20 giorni esatti dalla morte del barista Davide Fabbri e, a margine di una conferenza stampa tenutasi ieri, come rivelato da Repubblica.it, il sindaco ha voluto dire la sua in merito alle ricerche che potrebbero presto concludersi con la cattura del super ricercato. "Speravamo in una cattura in tempi più brevi? Sì, lo speravano tutti. Lo sperava la famiglia Fabbri", ha commentato Pierini. Una speranza condivisa dall'intera popolazione di Budrio e dalle vicine Molinella, Marmorta e Campotto dove attualmente si concentra l'attenzione delle Squadra Speciali, a caccia dello spietato killer. "Speravamo avvenisse prima, confidiamo avvenga il prima possibile", ha aggiunto. In realtà, lo stesso comandante che coordina le operazioni nei giorni scorsi aveva fatto sapere come le ricerche si sarebbero potute prolungare per almeno due settimane. Nel suo commento il sindaco di Budrio, oltre a rivolgere la piena solidarietà alle numerose forze impegnate nella ricerca di Igor Vaclavic, ha anche avanzato una denuncia: "Le persone vanno identificate ed espulse quando necessario come sarebbe stato in questo caso. E quindi su questo continuiamo a batterci ma senza richiamare un'idea di giustizia fai da te", ha chiosato.

