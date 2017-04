INCIDENTE STRADALE / A14 Bologna: tamponamento auto-tir, un morto (Ultime notizie oggi, 20 aprile 2017)

Incidente stradale, traffico (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE A14 BOLOGNA: UN MORTO IN TAMPONAMENTO TRA AUTO E TIR (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 APRILE 2017) - E' avvenuto questa mattina presto un incidente stradale mortale sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con il Ramo di Casalecchio in direzione sud. Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia l'incidente stradale ha visto coinvolti un'automobile e un mezzo pesanti: tra i due veicoli è avvenuto un tamponamento all'altezza del km 8,500 intorno alle 06:45 e una persona è morta nell'impatto. Sul luogo dell'incidente stradale mortale sono intervenuti il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, gli agenti della Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Autostrade per l'Italia segnala che alle 8 circa sul tratto coinvolto dall'incidente stradale si erano formati 5 km di coda. Agli automobilisti in viaggio sull'A1 e diretti verso l'A14 è consigliato di proseguire in A1, prendere l'A14 dal Ramo di Casalecchio e riprendere poi l'A14 verso Ancona.

Oltre alla raccomandazione di prestare sempre massima prudenza alla guida Autostrade per l'Italia comunica che aggiornamenti sulla situazione del traffico e della viabilità sono diramati costantemente attraverso i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Appleý; su Sky TG24 HD ; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. E' inoltre attivo 24 ore su 24 il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21.

© Riproduzione Riservata.