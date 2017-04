LUIGI CELENTANO/ L’ex fidanzata del 18enne, “il suo allontanamento dovuto non solo ai bulli” (ultime notizie)

Luigi Celentano, Ultime notizie

LUIGI CELENTANO, 18ENNE SCOMPARSO: ALLONTANAMENTO MISTERIOSO, LE PAROLE DELL’EX FIDANZATA (NEWS OGGI, 20 APRILE 2017) - Sono passati oltre due mesi da quella notte del 12 febbraio scorso, quando del giovane Luigi Celentano, il 18enne di Meta di Sorrento (Napoli) si sono perse misteriosamente le tracce. Un allontanamento volontario, forse causato proprio dalle numerose molestie subite per anni da parte dei bulli e che Luigi aveva anche denunciato, come sostenuto dalla madre che nelle scorse settimane si era appellata anche ai media chiedendo al figlio di tornare a casa. Il ragazzo, come rivela il settimanale Giallo, aveva un sogno nel cassetto: diventare un modello e sfilare per qualche importante brand. Anche per questa sua passione era stato preso di mira da alcuni coetanei del paese dai quali aveva subito non solo violenze verbali ma anche fisiche, fino a vere e proprie minacce di morte. Gli stessi ragazzi che in passato gli avevano addirittura provocato la rottura di un braccio, gli avevano reso la vita un vero incubo e la situazione era andata peggiorando dopo le denunce di Luigi ai Carabinieri.

Di recente però, lo stesso settimanale aveva evidenziato un altro possibile motivo dietro la sua sparizione misteriosa e che oggi, ad oltre due mesi, continua a destare non poca preoccupazione: Luigi Celentano, infatti, anche in casa viveva in un ambiente ostile. Una conferma che ora giunge dalle parole della sua ex fidanzata, anche lei 18enne, Lidia. "No, il suo allontanamento non è dovuto solo ai bulli: c'entra ben altro...", ha dichiarato la ragazza tra le pagine del settimanale diretto da Andrea Biavardi.

LUIGI CELENTANO, 18ENNE SCOMPARSO: COLPA DEL COMPAGNO DELLA MADRE? (NEWS OGGI, 20 APRILE 2017) - Quattro giorni prima della sua scomparsa, Luigi Celentano era tornato presso i Carabinieri per una nuova denuncia. Questa volta, però, non aveva nulla a che vedere con i bulli del paese che da anni gli davano il tormento. Ad essere denunciato è stato Gennaro, compagno della madre Fulvia Ruggiero. Ad aggiungere nuovi particolari inquietanti sul rapporto esistente tra Luigi e l'uomo, che viveva con la madre nel loro appartamento, è stata la sua ex "fidanzatina" che a Giallo ha rivelato: "Luigi mi diceva che quell'uomo lo insultava pesantemente e che spesso lo cacciava di casa. E' anche colpa sua se Luigi è scappato". Parole durissime, anticipate dal racconto di quel malessere profondo che il 18enne aveva più volte espresso a Lidia.

A detta della ragazza, il giovane non solo doveva affrontare le violenze e le continue offese di chi in paese lo appellava "gay" e con altri nomignoli impronunciabili, ma doveva anche vedersela con la convivenza insieme al compagno della madre, per lui vero ed unico punto di riferimento. Dai racconti di Luigi resi all'ex fidanzata, è emerso come lo stesso fosse costretto a vagabondare fino a sera senza una meta proprio a causa di Gennaro: "Lui mi raccontava che il compagno della madre non voleva che lui stesse in casa". La stessa Lidia si è resa molte volte testimone delle numerose "cacciate" che spesso avvenivano mentre i due 18enni erano al telefono. "Addirittura Luigi non doveva andare in bagno prima di lui altrimenti si arrabbiava tantissimo", ha rivelato l'ex. Dagli altri racconti sono emerse le ulteriori violenze shock a scapito di Luigi Celentano, costretto dall'uomo addirittura a dormire per terra. "Non mi risulta che lo abbia mai picchiato o minacciato, però", ha chiarito la ragazza.

