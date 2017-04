Lotto/ Estrazione di oggi e Superenalotto, 20 aprile: i numeri vincenti! (conc. 47/2017, giovedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E... - La tavola del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è già stata apparecchiata in previsione dei premi che verrano distribuiti questa sera. I due concorsi Sisal continuano la loro corsa, permettendo in molti casi a dei fortunati giocatori di dare una svolta felice alla loro serata. Da Nord a Sud e senza dimenticare il Centro, il meteo della Sisal prevede una pioggia di premi in tutto il nostro territorio. A dimostrarlo, le vincite dello scorso appuntamento con il Lotto, che hanno premiato in particolar modo la provincia di Foggia. E' qui, a Lucera, che è finita la vincita più alta del Lotto della precedente estrazione. Il fortunello ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Palermo, per un valore di 124.750 euro. Al secondo posto invece la provincia di Cagliari e nello specifico Guasila, dove un appassionato ha realizzato il premio da 47.500 euro. Infine Pozzuoli: la vincita in questo caso è stata di 45 mila euro. Il 10eLotto premia invece la provincia di Rieti, grazie ad una giocata di un appassionato di Borgo Velino, che è riuscito a indovinare il premio da circa 32 mila euro. Secondo posto per tre vincite gemelle da più di 21 mila euro per Roma, Milano e la provincia di Avellino, Mirabella Eclano.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI, 20 APRILE 2017: LA SMORFIA - La nuova estrazione del Lotto sta per rivelarci quali saranno i numeri vincenti di oggi. Ancora molti giocatori devono tuttavia registrare la loro schedina, ma c'è ancora un po' di tempo per poter espletare i propri doveri di aspiranti vincitori. Mentre correte verso il vostro punto gioco preferito, la nostra Rubrica e la smorfia napoletana vi daranno qualche consiglio sui numeri che potete giocare. La news che analizzeremo oggi ci parla di solidarietà e sacrificio, ma anche di un grande cuore. Un'anziana di Nuova Delhi, infatti, continua da tre anni a prendersi cura dei cani randagi, nonostante non abbia una forte disponibilità economica. Anzi, si parla proprio di povertà, a fronte di 400 randagi di cui continua a prendersi cura. La vita della donna, conosciuta ormai come la Signora dei Cani, non è stata affatto semplice, soprattutto in seguito all'incendio doloso che ha distrutto il suo locale. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'anziana, 53, il cane, 3, il rifugio, 36, la povertà, 87, ed il sacrificio, 41. Come Numero Oro, per quanti volessero giocare al 10eLotto, consigliamo invece il cuore, 6.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI, 20 APRILE 2017: LE QUOTE - Il SuperEnalotto continua a tenere stretto il suo Jackpot milionario: il mito della sua assenza verrà finalmente sfatato? In attesa di scoprire il verdetto di questa sera, grazie alla nuova estrazione Sisal, i giocatori potranno comunque alimentare speranze e sogni grazie alle vincite realizzate nel precedente appuntamento. Nonostante l'assenza del montepremi, a cui si aggiungono anche quelle del 5+, 5+1 e 4+, i premi secondari hanno mantenuto alte le loro quote. A partire dal 5, che ha donato oltre 50 mila euro a tre fortunelli. Al secondo posto della classifica troviamo quindi i 3.133 euro del 3+, centrato da 83 appassionati. Si continua con il premio del 4, indovinato da 433 vincitori e pari a 404,08 euro, mentre il premio del 3 si mantiene piuttosto alto rispetto alle medie di quest'anno. La quota ha premiato infatti 15.496 giocatori con 31,33 euro a testa. 5,69 euro per il 2 ed i suoi 253.502 vincitori, mentre i 100 euro messi in palio dal 2+ sono stati destinati a 1.194 giocatori. 7.728 appassionati hanno invece realizzato i 10 euro dell'1+, contro i 17.652 vincitori che hanno portato a casa 5 euro a testa grazie allo 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI, 20 APRILE 2017: COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il nuovo concorso del SuperEnalotto riproporrà ancora una volta il Jackpot: ci sarà un vincitore? Il sospetto che dovremo attendere ancora un po' di tempo è alto, soprattutto se consideriamo che i montepremi precedenti non si siano concessi così facilmente. Qualsiasi cosa accadrà questa sera, non si smette mai tuttavia di pensare ai diversi modi con cui spendere il nostro tesoretto. KickStarter ancora una volta ci viene in aiuto, proponendoci progetti ed idee all'avanguardia. Questa volta la nostra Rubrica ha scelto una proposta "coccolosa" che piacerà soprattutto agli amanti dei peluches. Parihug è stato realizzato apposta per bambini ed adulti ed è un vero supporto per esprimere i propri sentimenti. Sia che si tratti di una lontananza o una perdita oppure che si soffra di solitudine, Parihug permetterà di rimanere connessi con i propri sentimenti più profondi. Grazie ad un dispositivo interno in grado di riprodurre vibrazioni piaceboli, Parihug è l'amico perfetto che tutti vorrebbero avere. Goal ampiamente superato e 26 giorni di tempo per poter aderire al progetto. I numeri vincenti? Arrivano fra pochissimo!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.