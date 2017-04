MUSEO DEL FALLIMENTO/ Foto, dalle lasagne della Colgate al gioco di Trump: in mostra i prodotti flop

Museo del Fallimento, c'è anche il profumo della Harley Davidson

MUSEO DEL FALLIMENTO, IN MOSTRA TUTTI I PRODOTTI CHE NON HANNO AVUTO SUCCESSO. LE FOTO (OGGI, 20 APRILE 2017) - Oggetti che sono stati prodotti ma che non hanno ricevuto il consenso dei consumatori. Sono vari i flop commerciali della storia tanto che in Svezia hanno deciso di metterli in mostra: tra pochi giorni sarà infatti inaugurato a Helsingborg il Museo del Fallimento. Come riporta il Mail Online, il museo aprirà al pubblico il prossimo 7 giugno e i visitatori potranno ammirare 51 oggetti entrati in commercio ma subito usciti di produzione perché non hanno riscosso successo tra i clienti. Si tratta di prodotti 'improbabili' che sono stati raccolti dal collezionista Samuel West ma che testimoniano comunque la creatività di chi li ha pensati e poi realizzati. Tra gli oggetti che saranno messi in mostra nel Museo del Fallimento ci sono per esempio le lasagne prodotte dalla marca di dentifrici Colgate, la Coca Cola al gusto di caffè, il profumo con aroma di motocicletta Harley-Davidson.

E ancora i visitatori del nuovo museo svedese potranno 'toccare con mano' il Nokia N-Cage, un telefono con pulsanti per videogiocatori, oppure la maschera per il ringiovanimento facciale che funzionava grazie a scosse elettriche, o il TwitterPeek, strumento per accedere a Twitter. Nel Museo del Fallimento ci sarà anche spazio per il gioco da tavolo di Donald Trump, diventato ora Presidente degli Stati Uniti e per il Cuecat, dispositivo per leggere i codici a barre. Accanto a prodotti che non sono riusciti a far breccia nel cuore dei consumatori ci sono però anche molto amati e utilizzati in passato ma ora entrati in disuso con l'avvento dell'era digitale: ne sono un esempio il dvd di Blockbuster e la macchina fotografica Kodak. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO

